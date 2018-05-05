Fábio Assunção estava acompanhado na hora do acidente

Fábio Assunção é detido por dirigir com sinais de embriaguez Crédito: Reprodução/TV Globo

Aos poucos, a vida de Fábio assunção vai voltando ao normal após se envolver em um acidente com dois carros nos Jardins. O ator responderá em liberdade a acusação de embriaguez ao volante, mas deverá pagar fiança estipulada em 50 salários mínimos e comparecer à Justiça durante o processo, determinou a juíza Gabriela Bertolli em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 3, no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Depois de ser preso dirigindo embriagado em São Paulo, o ator voltou ao Projac na tarde da última sexta-feira para gravar cenas de seu personagem em 'Onde Nascem os Fortes'. Porém, segundo o colunista Leo Dias, Fábio estava acompanhado de uma moça na hora do acidente e essa mulher não era Maria Ribeiro, atual namorada de Fábio. "Quem seria então a morena que acompanha o ator numa ida à farmácia de madrugada?", questiona o colunista.





Fabio Assunção e Maria Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Em nota, a assessoria do ator informou que "Fabio Assunção estava sozinho na hora do acidente  ao contrário do que foi noticiado pela coluna online. Inclusive nada nos autos indica a existência de outra pessoa com o ator. Ao contrário. O motorista do veículo atingido disse em depoimento que depois que a polícia chegou, todos foram encaminhados à delegacia. E não consta a qualificação de mais ninguém além do ator, do motorista do carro atingido e do proprietário do carro que estava parado."

RESPONDENDO EM LIBERDADE

Durante a audiência de custódia, a Justiça garantiu liberdade provisória ao ator desde que compareça aos tribunais para responder todos os atos do processo. Além disso, Fábio Assunção também deverá pagar fiança estipulada em 50 salários mínimos, o que corresponde a pouco mais de R$ 47 mil. Foram levados em consideração pela magistrada os depoimentos dos motoristas envolvidos no acidente e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Na manhã de quina-feira (3), Fábio Assunção se envolveu em um acidente nos Jardins, zona oeste da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o ator bateu o carro em outro veículo na Alameda França, atingindo um terceiro automóvel que estava estacionado na via. A Polícia Militar foi acionada e afirmou que o artista apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a passar pelo etilômetro. Ninguém se feriu no acidente.

O ator foi preso em flagrante e encaminhado para o 78º Distrito Policial, onde inicialmente foi estipulada fiança no valor de R$ 30 mil. Durante a manhã, Fábio Assunção passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, durante a tarde, foi encaminhado para uma audiência de custódia.

O advogado do ator, Theodoro Balducci, afirmou que "causa perplexidade" a prisão em flagrante e reiterou que seu cliente não estava alcoolizado.

"A Autoridade Policial prendeu o Fábio Assunção por suposto flagrante delito (embriaguez ao volante) e arbitrou fiança no valor de R$ 30 mil, o que a Defesa repita excessivo. Encaminhado para audiência de custódia, a Juíza responsável majorou a fiança para 50 salários mínimos (R$ 47, 7 mil)", disse Balducci, por nota. "Causa perplexidade a prisão em flagrante e o arbitramento da fiança porque o exame clínico, feito no IML, concluiu que ele não estava embriagado."

A defesa afirmou que irá recorrer da decisão judicial.

RELEMBRE

Em junho de 2017, o ator foi preso por desacato a autoridade no município de Arcoverde, Sertão de Pernambuco. Ele estava na cidade para divulgar o documentário Eu Sonho Para Você Ver, que fez em parceria com a ex-namorada Pally Siqueira, natural de Arcoverde.

Segundo testemunhas, ele exagerou no álcool e teria arrumado confusão num bar da região, o que levou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) a ser acionada. Visivelmente embriagado, o ator chegou a quebrar o vidro do carro e a desacatar os policiais conforme imagens de um vídeo que circulou na internet.