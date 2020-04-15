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Fábio Assunção deve receber R$ 30 mil de colunista que fez comentário ofensivo

Rodrigo Constantino criticou ator por ser contrário ao impeachment de Dilma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:22

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:22

Fabio Assunção aparece com corpo sarado e recebe elogios de fãs
O ator Fabio Assunção Crédito: Instagram/FabioAssunção
O ator Fábio Assunção, 48, venceu um processo contra o colunista e escritor Rodrigo Constantino, que deve pagar uma indenização de R$ 30 mil ao ator por danos morais. Em seu blog O Boletim e em seu site pessoal, ele criticou Assunção pelo ator ter se declarado contra o impeachment de Dilma Roussef, em 2016.
Colunista de diversos jornais pelo Brasil, Constantino escreveu em 2016 uma matéria com o título: "Assunção da idiotice política", que usava o problema do ator com drogas para ofendê-lo. "Fábio Assunção, aquele que andou tendo problemas com drogas, parece ter tido uma baita recaída, e com drogas bem pesadas: o petismo!", escreveu Constantino.
A Justiça pediu, ainda, que ao Google e ao proprietário do site que excluísse a nota da internet sob pena de multa.

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Em sua defesa, o colunista afirmou que "valeu-se de seu direito constitucional à livre manifestação do pensamento e, no exercício da atividade jornalística" com a intenção de "provocar reflexão no leitor, dizendo que a notória dependência química do autor [Assunção] foi abordada apenas de modo periférico e sem intenção de ofender sua honra, mas sim de comparar o 'petismo' a uma 'droga'."
Na visão do juiz da 4ª Vara Cível de São Paulo, mesmo Assunção sendo uma figura pública e que seja de conhecimento do "público em geral tenha conhecimento de seus problemas com dependência química, o réu não está autorizado, por isso, a combater ideias de Fábio com referências a tais problemas. A opinião política de Fábio Assunção pode ser criticada, mas não com menção à sua intimidade".
Cabe recurso.

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