Fã tatua desenho da atriz Giovanna Grigio: 'Não tô sabendo lidar com esse amor'

Giovanna Grigio ficou conhecida por atuar em Malhação, mas quem a acompanha nas redes sociais sabe que ela também gosta de desenhar e costuma postar algumas de suas criações. Um fã da atriz decidiu homenageá-la tatuando um de seus desenhos.
"Aquele momento em que alguém tatua um desenho seu. Gente, eu não tô sabendo lidar com esse amor!", tuitou Giovanna, compartilhando a foto da tatuagem da fã Francyele.
Depois, a atriz mostrou uma comparação entre o desenho original e a tatuagem, mostrando como são semelhantes. "Estou querendo morrer de amores, sim ou claro?", disse Giovanna.