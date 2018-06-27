Fã tatua desenho da atriz Giovanna Grigio: 'Não tô sabendo lidar com esse amor'

A atriz Giovanna Grigio Crédito: Globo/Marília Cabral/Divulgação

Giovanna Grigio ficou conhecida por atuar em Malhação, mas quem a acompanha nas redes sociais sabe que ela também gosta de desenhar e costuma postar algumas de suas criações. Um fã da atriz decidiu homenageá-la tatuando um de seus desenhos.

"Aquele momento em que alguém tatua um desenho seu. Gente, eu não tô sabendo lidar com esse amor!", tuitou Giovanna, compartilhando a foto da tatuagem da fã Francyele.