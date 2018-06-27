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Fã tatua desenho da atriz Giovanna Grigio: 'Não tô sabendo lidar com esse amor'

Atriz de 'Malhação' costuma postar os desenhos que faz nas redes sociais

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 15:52
A atriz Giovanna Grigio Crédito: Globo/Marília Cabral/Divulgação
Giovanna Grigio ficou conhecida por atuar em Malhação, mas quem a acompanha nas redes sociais sabe que ela também gosta de desenhar e costuma postar algumas de suas criações. Um fã da atriz decidiu homenageá-la tatuando um de seus desenhos.
"Aquele momento em que alguém tatua um desenho seu. Gente, eu não tô sabendo lidar com esse amor!", tuitou Giovanna, compartilhando a foto da tatuagem da fã Francyele.
Depois, a atriz mostrou uma comparação entre o desenho original e a tatuagem, mostrando como são semelhantes. "Estou querendo morrer de amores, sim ou claro?", disse Giovanna.

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