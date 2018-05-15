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É O AMOR

Fã se emociona ao conhecer Silvio Santos, que tem a melhor reação

Fã ficou histérica ao conhecer seu ídolo, dizendo que chegou a viajar para os EUA para conhecê-lo

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 22:24
Fã se emociona ao encontrar Silvio Santos Crédito: Reprodução / SBT
Durante o Programa Silvio Santos do último domingo, 13, uma fã ficou histérica ao conhecer seu ídolo, o deixando em uma situação inesperada.
"Eu te amo, Silvio, eu te amo! Esse é meu sonho! Não acredito!", disse a jovem, que agarrou o apresentador e começou a chorar. Fazendo caras e bocas, Silvio parecia não saber bem como reagir ao momento.
"Posso falar uma coisinha? Há três anos, mais ou menos, eu estive no aeroporto, só que fiquei muito emocionada e não consegui chegar até você. Desde esse dia, eu falei: 'vou conseguir chegar perto ou tirar uma foto'". Nesse momento, Silvio aproximou-se e colocou seu braço na cintura da fã, para delírio da plateia.
"Agora nas férias eu passei um mês e Orlando e falei: 'Vou na casa do Silvio Santos, sabendo que ele não tá lá'. Apertei a campainha, sabendo que você não tava, mas escrevi uma carta e deixei pra você, não sei se você leu..." Neste momento Silvio apenas balançou a cabeça negativamente, mantendo o sorriso no rosto.
"Eu tô esperando há muito tempo pra vir aqui e não tô acreditando que consegui!"
"Conseguiu o que?", perguntou Silvio.
"Chegar perto, te abraçar!", comemorou a fã.
"Ah, só pra isso?", retrucou o apresentador. "É meu sonho de criança, sou sua fã desde criança..." "Tá bom!", gritou o apresentador, que, paciente, ainda sorriu para tirar uma selfie ao lado da jovem.

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