Fã se emociona ao conhecer Silvio Santos, que tem a melhor reação

Fã se emociona ao encontrar Silvio Santos Crédito: Reprodução / SBT

Durante o Programa Silvio Santos do último domingo, 13, uma fã ficou histérica ao conhecer seu ídolo, o deixando em uma situação inesperada.

"Eu te amo, Silvio, eu te amo! Esse é meu sonho! Não acredito!", disse a jovem, que agarrou o apresentador e começou a chorar. Fazendo caras e bocas, Silvio parecia não saber bem como reagir ao momento.

"Posso falar uma coisinha? Há três anos, mais ou menos, eu estive no aeroporto, só que fiquei muito emocionada e não consegui chegar até você. Desde esse dia, eu falei: 'vou conseguir chegar perto ou tirar uma foto'". Nesse momento, Silvio aproximou-se e colocou seu braço na cintura da fã, para delírio da plateia.

"Agora nas férias eu passei um mês e Orlando e falei: 'Vou na casa do Silvio Santos, sabendo que ele não tá lá'. Apertei a campainha, sabendo que você não tava, mas escrevi uma carta e deixei pra você, não sei se você leu..." Neste momento Silvio apenas balançou a cabeça negativamente, mantendo o sorriso no rosto.

"Eu tô esperando há muito tempo pra vir aqui e não tô acreditando que consegui!"

"Conseguiu o que?", perguntou Silvio.

"Chegar perto, te abraçar!", comemorou a fã.