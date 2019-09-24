Fã puxa e derruba Pabllo Vittar do palco; vídeo

Pabllo Vittar, 24, tomou um susto no sábado (21), quando fazia um show em Curitiba. Um fã driblou a segurança e puxou a cantora pelo braço. Pabllo acabou caindo do palco, mas sem se ferir. , 24, tomou um susto no sábado (21), quando fazia um show em. Umdriblou a segurança e puxou a cantora pelo braço. Pabllo acabou caindo do palco, mas sem se ferir.

Crédito: Ernna Cost

A artista ainda decidiu intervir para que o fã não fosse tirado do local pelos seguranças. "Calma, calma, calma. Não faz isso com ele não, meu bem, pelo amor de Deus", disse ela.

Na sequência, de mãos dadas com o fã, Pabllo prosseguiu para o meio da pista e pediu para o DJ soltar a música. Vídeos do momento foram publicados por outros fãs da cantora, que se preocuparam com ela.

Recentemente, outros artistas passaram por situação semelhante. Em meados de setembro, um homem invadiu o palco durante show de Anitta , e a cantora fugiu assustada.

transar". Depois da apresentação, o cantor disse que na era uma máquina. "Me tratem como ser humano, esse aqui, cheio de defeitos, mas que sempre tentou dar o seu melhor, e vou continuar sempre me doando mais do que esperam de mim..." No início de agosto, Gusttavo Lima foi atingido por um copo no rosto durante show em Brasília. Na ocasião, ele insinuou que a agressora estaria há "cinco anos sem". Depois da apresentação, o cantor disse que na era uma máquina. "Me tratem como ser humano, esse aqui, cheio de defeitos, mas que sempre tentou dar o seu melhor, e vou continuar sempre me doando mais do que esperam de mim..."