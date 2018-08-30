Fã faz tatuagem do rosto de Whindersson Nunes; veja semelhança

Whindersson Nunes, à esquerda, ao lado de tatuagem feita por fã Crédito: Instagram / @whinderssonnunes | Instagram / @rafaelxavier_rrx / @isaquebcastro

Um fã do youtuber Whindersson Nunes, identificado como Rafael Xavier, resolveu fazer uma tatuagem de seu ídolo na perna.

"Coragem é para os fracos. Doideira minha? Não, fã de coração", escreveu Rafael em seu Instagram.

A foto usada como referência é uma que foi postada por Whindersson em março de 2017, após um show na cidade de Goiânia, em que estava ao lado do cantor Wesley Safadão.