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Fã faz tatuagem do rosto de Whindersson Nunes; veja semelhança

'Coragem é para os fracos', escreveu Rafael Xavier ao mostrar o resultado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 16:16

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 16:16

Whindersson Nunes, à esquerda, ao lado de tatuagem feita por fã Crédito: Instagram / @whinderssonnunes | Instagram / @rafaelxavier_rrx / @isaquebcastro
Um fã do youtuber Whindersson Nunes, identificado como Rafael Xavier, resolveu fazer uma tatuagem de seu ídolo na perna.
"Coragem é para os fracos. Doideira minha? Não, fã de coração", escreveu Rafael em seu Instagram.
A foto usada como referência é uma que foi postada por Whindersson em março de 2017, após um show na cidade de Goiânia, em que estava ao lado do cantor Wesley Safadão.
Isaque Castro, tatuador responsável pelo resultado, publicou momentos da execução do desenho em seu perfil, e fez um apelo para que a tatuagem chegasse a Whindersson Nunes.

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