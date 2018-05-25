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AJUDA

Fã-clube cria vaquinha para arrecadar R$ 500 mil para Kaysar

Iniciativa foi criada na última quinta-feira (24) para ajudar o vice-campeão do BBB 18

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 20:09
Kaysar se veste de Homem-Aranha para visitar crianças em hospital Crédito: Reprodução/Instagram @kaysar.dadour
Fãs do Kaysar, vice-campeão do Big Brother Brasil 18, criaram uma vaquinha online com o intuito de arrecadar dinheiro suficiente para o sírio poder tirar a família de sua terra natal, devastada por uma guerra civil que já dura sete anos.
"Kaysar Dadour, vice-campeão do BBB 18, participou do programa para realizar seu principal propósito e sonho: reencontrar a família e dar-lhes segurança", explica a descrição da vaquinha.
A iniciativa foi criada nessa quinta-feira, 24, e espera arrecadar R$ 500 mil no prazo de um mês. Até o momento de publicação desta matéria, o valor estava em R$ 16,1 mil.
A medida só foi tomada após Kaysar aceitar a ajuda dos fãs por meio de um vídeo ao vivo nas redes sociais: "Quero falar que a minha resposta é Ta, seja o que Deus quiser, seja o que vocês e o Brasil quiserem. Pelos meus fãs, por todo mundo que me apoia, pela minha família e por mim, eu vou aceitar, tá bom? Sim, eu aceito a ajuda de vocês".
No site onde está sendo feita a vaquinha foram criadas ao menos outras 20 semelhantes, todas com insinuações ao Kaysar e ao intuito de tirar sua família da Síria. Somente a criada pelo fã-clube que propôs a iniciativa havia recebido doações até a publicação desta matéria.
Além disso, a conta do fã-clube também publicou os dados da suposta conta bancária do ex-BBB. Contudo, um fã expressou publicamente que as doações estão se misturando com os pagamentos que Kaysar recebe por seus trabalhos, o que dificulta precisar o valor das doações.

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