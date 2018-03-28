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Fã acusa Anitta de dar mais atenção ao marido do que à carreira

Será? Qualidade de 'Indecente' deixou os fãs furiosos

Publicado em 28 de Março de 2018 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 13:10
O novo clipe de Anitta, "Indecente", foi gravado na casa da cantora, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (26) e lançado simultaneamente no YouTube. Acontece que a registro deixou muito fã decepcionado, já que eles alegam que o clipe ficou muito aquém da expectativa que havia em torno do novo vídeo. 
Entre um comentário e outro, nas redes sociais, uma fã acusou Anitta de, atualmente, dar mais atenção ao casamento com Thiago Magalhães do que à carreira. "Antes, a Anitta focava na carreira, fazia tudo planejado e perfeito. Agora, ela (com razão) tá dando atenção à vida pessoal e ao marido. Mas aí, a qualidade do trabalho caiu. Ela está sem tempo. Aquela empresária foda morreu. Só ficou essa louca, impulsiva e alegre", escreveu a fã, no Instagram. 
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A funkeira não curtiu o comentário e na mesma rede social lamentou: "Parte o meu coração ler um absurdo desses. De verdade, sem deboche. Me deixa triste".
Anitta e Thiago Magalhães: fã acusa cantora de dar mais atenção ao marido do que à carreira Crédito: Reprodução/Instagram

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