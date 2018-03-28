Fã acusa Anitta de dar mais atenção ao marido do que à carreira

Entre um comentário e outro, nas redes sociais, uma fã acusoude, atualmente, dar mais atenção ao casamento com Thiago Magalhães do que à carreira. "Antes, a Anitta focava na carreira, fazia tudo planejado e perfeito. Agora, ela (com razão) tá dando atenção à vida pessoal e ao marido. Mas aí, a qualidade do trabalho caiu. Ela está sem tempo. Aquela empresária foda morreu. Só ficou essa louca, impulsiva e alegre", escreveu a fã, no Instagram.