Fã acusa Anitta de dar mais atenção ao marido do que à carreira

O novo clipe de Anitta, "Indecente", foi gravado na casa da cantora, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (26) e lançado simultaneamente no YouTube. Acontece que a registro deixou muito fã decepcionado, já que eles alegam que o clipe ficou muito aquém da expectativa que havia em torno do novo vídeo.
Entre um comentário e outro, nas redes sociais, uma fã acusou Anitta de, atualmente, dar mais atenção ao casamento com Thiago Magalhães do que à carreira. "Antes, a Anitta focava na carreira, fazia tudo planejado e perfeito. Agora, ela (com razão) tá dando atenção à vida pessoal e ao marido. Mas aí, a qualidade do trabalho caiu. Ela está sem tempo. Aquela empresária foda morreu. Só ficou essa louca, impulsiva e alegre", escreveu a fã, no Instagram.
A funkeira não curtiu o comentário e na mesma rede social lamentou: "Parte o meu coração ler um absurdo desses. De verdade, sem deboche. Me deixa triste".