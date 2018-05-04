Ex-seguranças processam Johnny Depp por falta de pagamento

Johnny Depp Crédito: Reprodução/Instagram @jonny_depp_fan_page

Dois ex-seguranças estão processando Johnny Depp por não pagar salário. Eugene Arreola e Miguel Sanchez trabalhavam com o ator desde 2013 ainda acusam o ator de expô-los a situações de perigo como manipular armas carregadas e exposição a substâncias ilícitas. As informações são da revista People.

Os dois homens afirmam que, a partir de 2016, notaram que não estavam sendo pagos pelas horas extras e que as horas de descanso eram descontadas de seus salários, além de não terem direito às horas de descanso previstas em lei.

Outra denúncia feita por Eugene e Miguel é que eles eram obrigados a realizar tarefas que não eram de sua competência, como motoristas. Não raro, os carros continham substâncias ilícitas.

Miguel Sanchez, que serviu de segurança para os filhos do ator, também diz que era forçado a cumprir todas as vontades deles, com medo de ser demitido caso não o fizesse.