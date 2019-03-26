Ex-paquita surge irreconhecível e choca fãs ao mudar o visual

Crédito: Leo Ornelas/CO Assessoria

A ex-paquita Catia Paganote deu um baita susto em seus seguidores ao publicar uma foto com cabelos curtos e de cor escura.

“Muito diferente, parece outra mulher”, escreveu um seguidor. Outro disse: “Catia, até que ficou bonito, mas os cachos são sua marca registrada”.

Crédito: Leo Ornelas/CO Assessoria

Em resposta, Catia explicou que a mudança do visual fez parte de um ensaio exclusivo, utilizando apenas uma peruca, idealizado pelo fotógrafo Léo Ornelas. “Depois que deixei o meu cabelo liso por um tempo, fiquei com mais vontade de mudar. Precisamos nos reinventar a cada dia para nos tornarmos fortes, é uma filosofia que estou seguindo e indico para todas as mulheres”, declarou.