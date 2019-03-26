Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abandonou o loiro

Ex-paquita surge irreconhecível e choca fãs ao mudar o visual

"Muito diferente, parece outra mulher", disse uma internauta a Catia Paganote

Publicado em 26 de Março de 2019 às 17:59

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 mar 2019 às 17:59
Crédito: Leo Ornelas/CO Assessoria
A ex-paquita Catia Paganote deu um baita susto em seus seguidores ao publicar uma foto com cabelos curtos e de cor escura.
“Muito diferente, parece outra mulher”, escreveu um seguidor. Outro disse: “Catia, até que ficou bonito, mas os cachos são sua marca registrada”.
Crédito: Leo Ornelas/CO Assessoria
Em resposta, Catia explicou que a mudança do visual fez parte de um ensaio exclusivo, utilizando apenas uma peruca, idealizado pelo fotógrafo Léo Ornelas. “Depois que deixei o meu cabelo liso por um tempo, fiquei com mais vontade de mudar. Precisamos nos reinventar a cada dia para nos tornarmos fortes, é uma filosofia que estou seguindo e indico para todas as mulheres”, declarou.
A ex-paquita comemora 43 anos nesse mês de março e disse que o ensaio foi feito para marcar a data. “Meu último ano foi muito marcante, conquistei diversas coisas novas, testei meus limites, hoje é dia de comemorar”, concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados