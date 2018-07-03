Ex-Paquita queima os olhos com ácido e faz alerta

A ex-Paquita Roberta Cipriani sofreu um acidente doméstico que a deixou com os dois olhos machucados. No Instagram, a Xiquitita Surfista contou que deixou cair um produto de limpeza com ácido no rosto e acabou com lesão de 45% em um dos olhos.
No vídeo, Cipriani mostrou como estão os olhos após a lesão ainda declarou que sente dores, mas não ficará com sequelas do ocorrido. "Eu tive um acidente em casa, guardando um produto de limpeza, que é um ácido para limpar forno e fogão. Não estava guardado corretamente, a tampa estava meio aberta e estava todo escorregadio. Então escorregou da minha mão, caiu no chão e o líquido caiu nos meus dois olhos. Então eu tive o lado direito do olho queimado 10% e o esquerdo 45%."
Em seguida, a loira, que é mãe de três crianças, fez o alerta: "A oftalmologista me disse que eu poderia ter ficado cega se pegasse na córnea. Pegou um pedacinho, mas não chegou a atingir a minha visão. Que isso sirva de alerta, prestem atenção aos produtos que vocês compram, a maneira que vocês usam e, principalmente, a maneira que vocês guardam esses produtos por causa das nossas crianças também. Não está sendo fácil, está doendo, mas eu estou me recuperando a cada dia.