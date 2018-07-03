Ex-Paquita queima os olhos com ácido e faz alerta

A ex-Paquita Roberta Cipriani sofreu um acidente doméstico que a deixou com os dois olhos machucados. No Instagram, a Xiquitita Surfista contou que deixou cair um produto de limpeza com ácido no rosto e acabou com lesão de 45% em um dos olhos.

No vídeo, Cipriani mostrou como estão os olhos após a lesão ainda declarou que sente dores, mas não ficará com sequelas do ocorrido. "Eu tive um acidente em casa, guardando um produto de limpeza, que é um ácido para limpar forno e fogão. Não estava guardado corretamente, a tampa estava meio aberta e estava todo escorregadio. Então escorregou da minha mão, caiu no chão e o líquido caiu nos meus dois olhos. Então eu tive o lado direito do olho queimado 10% e o esquerdo 45%."