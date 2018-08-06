Ex-mulher de Tom Veiga, o Louro José, cobre tatuagem com o nome do ex

Essa é a segunda vez que Tom Veiga, que dá vida ao Louro José do "Mais Você", programa comandado por Ana Maria Braga na TV Globo, se separa de Alessandra - mas parece que agora não terá mais volta. Ela, que foi casada por mais de 10 anos com Tom, cobriu a tatuagem no braço que tinha o nome do então marido, segundo publicou o colunista Leo Dias nesta segunda-feira (6). A notícia da separação foi dada pelo Gazeta Online nesta manhã (6).
De acordo com informações, foi Alessandra que terminou a união, há cerca de dois meses, quando Tom chegou até a sair de casa. Segundo uma amiga próxima do casal, em entrevista ao jornal Extra, Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom:A primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais, ela não gostou e Tom a deixou lá sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo.
Segundo o Extra, pouco tempo antes disso, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram. Mas as brigas recomeçaram. E ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu, conta outro amigo.