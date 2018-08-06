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Fim do casamento

Ex-mulher de Tom Veiga, o Louro José, cobre tatuagem com o nome do ex

Esta é a segunda vez que o casal se separa

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:27
Essa é a segunda vez que Tom Veiga, que dá vida ao Louro José do "Mais Você", programa comandado por Ana Maria Braga na TV Globo, se separa de Alessandra - mas parece que agora não terá mais volta. Ela, que foi casada por mais de 10 anos com Tom, cobriu a tatuagem no braço que tinha o nome do então marido, segundo publicou o colunista Leo Dias nesta segunda-feira (6). A notícia da separação foi dada pelo Gazeta Online nesta manhã (6). 
. Crédito: Reprodução/Instagram @kikotattoorio
. Crédito: Reprodução/Instagram @kikotattoorio
De acordo com informações, foi Alessandra que terminou a união, há cerca de dois meses, quando Tom chegou até a sair de casa. Segundo uma amiga próxima do casal, em entrevista ao jornal Extra, Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom:A primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais, ela não gostou e Tom a deixou lá sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo.
> Após traição, Tom Veiga, o Louro José, e esposa se separam
Segundo o Extra, pouco tempo antes disso, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram. Mas as brigas recomeçaram. E ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu, conta outro amigo.
Tom e Alessandra Veiga estão se separando Crédito: Reprodução/Instagram

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