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Ex-marido abre o jogo após vazar vídeo de Pituxita se automutilando

À época, a ex-paquita tinha acusado o ex-marido de agredi-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2019 às 11:25

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 11:25

Pituxita e o ex-marido, José Roberto Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram
José Roberto Barbosa, o ex-marido de Ana Paula Pituxita, foi acusado de agredir a ex-paquita em abril deste ano. Ele falou com exclusividade ao colunista Leo Dias após vazarem imagens que mostram que a mulher se automutilou para simular os machucados. 
"Eu vim aqui pra me pronunciar sobre esse vídeo que vocês conseguiram, um furo de reportagem. Têm muito mais coisas que vão aparecer ainda. Agradeço muito a atenção de todos vocês, mas eu não posso me pronunciar mais sobre isso. O meu advogado está aguardando o juiz tomar a decisão final, sobre arquivamento ou sobre o que ele achar melhor fazer. A minha maior preocupação é com o meu filho, tenho muita preocupação com ele. Agradeço a todos pela atenção", disse José Roberto ao colunista. 
EX-PAQUITA FINGIU AGRESSÕES
Imagens que vazaram das câmeras de segurança do condomínio em que o casal morava revelam a ex-paquita se automutilando propositalmente para ir à delegacia acusar o então marido de agressão. Assista: 
Passado o episódio, Leo Dias também conversou com a mulher, que confessou que fez três machucados no próprio corpo. Ao colunista ela alegou que errou e se limitou a dizer: "Não vou falar que eu estava certa. Eu ampliei e acabei fazendo isso, foi isso, ampliei". 
As gravações estão anexas ao processo de defesa de Roberto pelas acusações da ex-mulher. 

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