Ex-marido abre o jogo após vazar vídeo de Pituxita se automutilando

"Eu vim aqui pra me pronunciar sobre esse vídeo que vocês conseguiram, um furo de reportagem. Têm muito mais coisas que vão aparecer ainda. Agradeço muito a atenção de todos vocês, mas eu não posso me pronunciar mais sobre isso. O meu advogado está aguardando o juiz tomar a decisão final, sobre arquivamento ou sobre o que ele achar melhor fazer. A minha maior preocupação é com o meu filho, tenho muita preocupação com ele. Agradeço a todos pela atenção", disse José Roberto ao colunista.