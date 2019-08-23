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Ex-gay, Ronaldo Ésper assume namoro com modelo misteriosa e choca fãs

Estilista diz que era gay por causa de uma maldição de uma tia e, sem revelar nomes, disse que a amada é uma modelo bastante conhecida da televisão

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 06:04

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 ago 2019 às 06:04
O estilista Ronaldo Ésper Crédito: Reprodução/Twitter
Ronaldo Ésper, de 74 anos, abriu o jogo sobre sua vida amorosa. Sem revelar nomes, em entrevista ao TV Fama declarou que está vivendo um romance com uma modelo bastante famosa. “Eu faço o que eu posso, eu tenho toda a atenção que é necessária, mas, no fim, eu sou um solteirão convicto”, disse. 
O comentário gerou polêmica, já que o estilista em outras entrevistas já havia se declarado ex-gay. Ronaldo associou sua "fase" homossexual a uma maldição que sofria por parte de uma tia.
"Me fazia mal. Eu cheguei à conclusão de que não é uma vida boa", disse, na ocasião. 

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