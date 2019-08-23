Ex-gay, Ronaldo Ésper assume namoro com modelo misteriosa e choca fãs

Ronaldo Ésper, de 74 anos, abriu o jogo sobre sua vida amorosa. Sem revelar nomes, em entrevista ao TV Fama declarou que está vivendo um romance com uma modelo bastante famosa. “Eu faço o que eu posso, eu tenho toda a atenção que é necessária, mas, no fim, eu sou um solteirão convicto”, disse.