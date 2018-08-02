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Ex-dupla de Ximbinha É reprovada por jurados do 'The Voice Brasil'

Michele Andrade não convenceu Ivete Sangalo, Michel Teló, Carlinhos Brown ou Lulu Santos a 'virar a cadeira'

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 01:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 01:37
Michele Andrade em sua participação no 'The Voice Brasil' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYThe Voice BrasilENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo
A cantora Michele Andrade, conhecida por ter trabalhado com o guitarrista Ximbinha, ex-Calypso, e também feito parte da banda Limão com Mel, não foi aprovada por nenhum dos jurados do The Voice Brasil na última terça-feira, 31.
A música escolhida por Michele foi Na Hora de Amar, versão de Spending My Time, da dupla sueca Roxette.
Apesar do esforço, nenhum dos jurados foi convencido a virar a cadeira, que equivale a uma aprovação à próxima etapa da atração.
"Vou pedir que me perdoe por não ter compreendido inteiramente o seu valor e transforme esse desapontamento em alguma coisa que mostre pra gente do que é que você é realmente capaz, por favor", afirmou Lulu Santos após a apresentação.
Michele, que diz ter iniciado a carreira, que já tem cerca de uma década, aos 13 anos, usou seu Instagram para falar sobre o resultado: "Isso acontece com quem vai à luta. Já perdi muito, já ganhei muito, e o fato de perder muitas vezes, ou sempre, chama muita atenção das pessoas."
"E o caminho percorrido? É tão valioso, a gente não pode nunca esquecer disso. Não é a primeira vez que levo um não na minha vida, já levei vários, e sempre acordei mais forte e mais corajosa", concluiu.
A parceria com Ximbinha durou entre junho e outubro de 2017. À época, Michele afirmou ter saído da banda "em decorrência de descumprimentos do que havia sido estabelecido para o projeto".
Clique aqui para assistir à apresentação de Michele Andrade.

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