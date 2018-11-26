Ex-diplomata que agrediu atriz se entrega e é levado para presídio

Casamento de Sérgio e Cristiane Crédito: Reprodução

O empresário e ex-diplomata Sérgio Schiller Thompson Flores, suspeito de agredir a mulher e atriz Cristiane Machado, está preso. Ele se entregou, neste domingo, na 28ª DP (Campinho), na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira, pela assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-diplomata já foi levado para uma unidade do sistema penitenciário do Rio.

As agressões foram flagradas por câmeras instaladas pela atriz e divulgadas pelo Fantástico, no último dia 18. O empresário teve a prisão decretada por descumprimento de uma medida protetiva decretada pela Justiça, em favor de Cristiane.

Neste último domingo, o programa "Fantástico", da TV Globo, exibiu nova reportagem em que Cristiane afirmou que, mesmo foragido e proibido pela Justiça de se aproximar, o marido ainda tentava obter informações sobre sua rotina, e que ele teria telefonado para o caseiro, para se informar sobre os passos das atriz.