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Agressões

Ex-diplomata que agrediu atriz se entrega e é levado para presídio

Ele teve a prisão decretada por descumpir medidas protetivas

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 16:06
Casamento de Sérgio e Cristiane Crédito: Reprodução
O empresário e ex-diplomata Sérgio Schiller Thompson Flores, suspeito de agredir a mulher e atriz Cristiane Machado, está preso. Ele se entregou, neste domingo, na 28ª DP (Campinho), na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira, pela assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Civil, o ex-diplomata já foi levado para uma unidade do sistema penitenciário do Rio.
As agressões foram flagradas por câmeras instaladas pela atriz e divulgadas pelo Fantástico, no último dia 18. O empresário teve a prisão decretada por descumprimento de uma medida protetiva decretada pela Justiça, em favor de Cristiane.
Neste último domingo, o programa "Fantástico", da TV Globo, exibiu nova reportagem em que Cristiane afirmou que, mesmo foragido e proibido pela Justiça de se aproximar, o marido ainda tentava obter informações sobre sua rotina, e que ele teria telefonado para o caseiro, para se informar sobre os passos das atriz.
O "Fantástico" informou que, através de nota, os advogados de Thompson Flores negaram que o ex-diplomata tenha telefonado para o caseiro para perguntar sobre Cristiane, mas para saber sobre a sua casa, os seus bens e os animais de estimação.

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