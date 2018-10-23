Ex desmente versão de BBB capixaba sobre registro da filha

Luiza Araújo e Antônio Rafaski: os dois tiveram uma filha, Cecília, após fim de semana juntos em Pedra Azul, no Espírito Santo Crédito: Montagem Gazeta Online

Luiza Araújo, de 24 anos, é a mãe de Cecília, primeira filha do ex-BBB Antônio Rafaski, que completa três meses de vida no próximo dia 2 de novembro. Nesta semana, o ex-brother foi acusado de se esquivar da responsabilidade de registrar a bebê, mas alegou que estava sem tempo para ir ao cartório, em Vila Velha. A estudante de engenharia mecânica desmente a versão do ex e destaca que ele esteve várias vezes no Espírito Santo: "Ele já marcou e furou comigo quatro vezes".

Segundo Luiza, que durante toda a gestação e nascimento da bebê esteve sozinha em Vila Velha, onde mora, a próxima data agendada pelo ex-BBB é para que o casal se encontre no cartório na segunda-feira (29). É a quinta vez que Antônio se compromete a cumprir com suas obrigações legais como pai. "Mas ele nem quis falar comigo. Marcou a data com minha família. Acho que ele está constrangido com tudo o que está acontecendo", destaca a jovem.

A desculpa que ele deu não existe. Ele veio aqui (em Vila Velha) várias meses nesse meio tempo. Marcou comigo quatro vezes e me deixou na mão. Arrumei (a bebê) quatro vezes para esperá-lo Luiza Araújo, ex de Antônio Rafaski

Ainda que seja a quinta vez que Antônio marca para registrar a criança, a jovem está confiante e se diz mais tranquila. "Agora, só quero que ele cumpra com os direitos que ela (a bebê) tem. Eu dei entrada em um processo na Justiça, há cerca de duas semanas, e vamos ver no que vai dar. Se couber pensão, ela também será cobrada", conclui.

Do futuro, a universitária também garante que só quer amizade com o ex-brother. Luiza não vê a menor possibilidade de reatar qualquer tipo de relação afetiva.

Luiza morava sozinha em Itapoã, Vila Velha, e trabalhava. É sócia de uma clínica de estética e também dá aulas de inglês particular. No entanto, desde que Cecília nasceu, a mãe da universitária foi morar com ela. "Ela que está me ajudando porque dele não tive suporte algum. Comprei tudo sozinha, continuo pagando tudo sozinha e vamos ver se ele vai aparecer na data que ele marcou", lamenta.

Ela, que também é capixaba, confirma que os dois se conheceram melhor em Pedra Azul, Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, em um fim de semana que passaram na casa de um amigo dele. "Nós já nos conhecíamos de vista. Ele sabia quem eu era e eu sabia quem ele era. Mas só ficamos de verdade uma vez", completa.

Nesta segunda-feira (22), a reportagem entrou em contato com o ex-BBB, que preferiu se posicionar por meio de nota. No posicionamento enviado ao Gazeta Online, Antônio destaca que falta tempo para ir registrar a primeira filha.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

"Nesta segunda-feira (22) fui surpreendido com uma notícia publicada pelo jornalista Leo Dias em sua coluna no Jornal O Dia, sobre uma benção que recebi inesperadamente  minha filha Cecília, fruto de um rápido envolvimento que tive com a Luiza Araujo, a quem prezo muito por ser mãe de minha filha e por quem tenho respeito por saber que não é uma situação fácil, principalmente neste período de puerpério.

Infelizmente, sabemos que quaisquer histórias têm ambas versões e gostaria de esclarecer alguns fatos.

Quando fiz o exame de DNA, o realizei consciente da responsabilidade que a partir daquele momento poderia fazer parte de minha vida como um todo e após o resultado positivo, é inevitável que a alegria tomou conta de mim.

Como homem saber que tem um ser humano nasce com seu sangue é motivo de orgulho.

Ressalto que como um influenciador digital, meu cotidiano é diariamente registrado e todos que têm acesso às redes sociais acabam por saber cada local que estou em tempo real.

Para finalizar e sem causar polêmicas, afinal estamos lidando com a vida de uma menor inocente e que não merece estar envolvida em assuntos gerados via internet. Estou particularmente ansioso para conhecer minha filha e poder tê-la em meus braços, oferecendo assim meu amor paternal. Entretanto estou em uma sequência intensa de trabalhos que preciso cumpri-los, antes do meu retorno a Vila Velha, no Espírito Santo, para evitar multas contratuais.

Tanto eu quanto todos de minha família estamos ansiosos para que nossa menina tenha nosso sobrenome e possa conviver conosco.

Jamais fugiria de minhas responsabilidades, como homem e principalmente, como pai.