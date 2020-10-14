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Ex de Luana Piovani a chama para ir a Israel, e fãs respondem:

Atriz terminou com o jogador de basquete Ofek Malka em julho deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 18:08

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:08

Luana Piovani e o ex-namorado Ofek Malka
Luana Piovani e o ex-namorado Ofek Malka Crédito: Instagram/luapio
O jogador de basquete israelense Ofek Malka, 24, ex-namorado de Luana Piovani, 44, convidou a atriz para visitá-lo em Israel, em um comentário nas redes sociais. Ela, no entanto, o deixou no vácuo, enquanto alguns fãs ainda rejeitaram a proposta por ela: "A distância é a mesma, querido", disse uma internauta.
A atriz anunciou o fim do namoro em julho, após o casal ficar seis meses sem se ver em decorrência da pandemia do novo coronavírus. "Eu cheia de B.O. aqui, tive que eliminar tudo que estava aumentando minha ansiedade e angústia", afirmou ela na ocasião, recordando que vive em Portugal e ele em Israel.
Mesmo com o fim do romance, Luana falou recentemente que os dois continuam a se falar todos os dias. Nesta terça, foi pelas redes sociais que ele fez o convite: "Linda! Você pode voar até Israel com essas lindas asas?", questionou ele, que ficou sem resposta da atriz.

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Fãs de Luana não acharam a proposta muito romântica: "Por que você não voa até Portugal? Ela que tem que ir atrás de você?", questionou uma internauta. "Você teve a sua chance", afirmou outra. Mas também houve comentário de quem gostaria de ver os dois juntos: "Tão lindos juntos. Ele é louco por você, mulher", disse uma fã.
A atriz foi vista com o jogador, que é 20 anos mais novo que ela, pela primeira vez em julho de 2019, quatro meses após o anúncio do fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby. Apesar dos inúmeros desentendimentos com o ex-marido, ao que tudo indica, Piovani e o surfista, pai de seus filhos, Dom, 8, e dos gêmeos Bem e Liz, 4, finalmente estão mantendo uma relação amistosa.

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