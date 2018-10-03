Ex de Biel, Duda Castro é presa por agressão em Los Angeles

Biel e Duda Castro Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-esposa de Biel, Duda Castro, foi presa no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, quando voltava do Brasil nesta terça-feira (2). Segundo Leo Dias, a jovem é acusada de agredir a jovem Natalie Kailey com uma garrafa de vidro, em uma boate. A menina teve ferimentos graves no rosto, que foram por causa da agressão.

De acordo com o colunista, em um storie do Instagram, Natalie contou detalhes da prisão de Duda: "Duda Castro está finalmente na cadeia. Eles pegaram ela no aeroporto quando ela tentava voltar para os Estados Unidos hoje. Ela está trancada agora e sem fiança. É o que acontece quando você corre da polícia".