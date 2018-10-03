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No aeroporto

Ex de Biel, Duda Castro é presa por agressão em Los Angeles

Modelo foi detida no aeroporto, quando entrava no país, segundo Leo Dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 17:36

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 17:36

Biel e Duda Castro Crédito: Reprodução/Instagram
A ex-esposa de Biel, Duda Castro, foi presa no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, quando voltava do Brasil nesta terça-feira (2). Segundo Leo Dias, a jovem é acusada de agredir a jovem Natalie Kailey com uma garrafa de vidro, em uma boate. A menina teve ferimentos graves no rosto, que foram por causa da agressão. 
De acordo com o colunista, em um storie do Instagram, Natalie contou detalhes da prisão de Duda: "Duda Castro está finalmente na cadeia. Eles pegaram ela no aeroporto quando ela tentava voltar para os Estados Unidos hoje. Ela está trancada agora e sem fiança. É o que acontece quando você corre da polícia". 
Questionada por Leo Dias, a assessoria de Duda confirma a prisão e afirma que a moça estava de volta aos Estados Unidos para uma audiência contra Biel, que está marcada para acontecer nesta sexta (4). 

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