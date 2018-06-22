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Ex-Chiquititas, Renata Del Bianco anuncia primeira gravidez

'Nossos corações estão a mil com a novidade', disse ela, noiva do designer Daniel Simonini

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 16:38
A atriz e médica veterinária Renata Del Bianco, que fez a Vivi na primeira versão de "Chiquititas", de 1997, anunciou sua primeira gravidez. No Instagram, ela postou um trailer do episódio do programa "Fábrica de Casamentos", do SBT, que vai ao ar neste sábado, 23, do qual ela participa com o noivo, o designer Daniel Simonini.
"Nossos corações estão a mil com a novidade. Finalmente, eu e o Daniel podemos gritar aos sete ventos: estamos grávidos!", escreveu ela na legenda. "Muito feliz em dividir com vocês essa nova fase de nossas vidas", completou Renata, que aparecerá fazendo um ultrassom do bebê no programa.
O episódio conta ainda com a participação de outras atrizes que atuaram ao lado dela na novela infanto-juvenil, como Aretha Oliveira, que fez a personagem Pata, e Gisele Frade, a Bia.

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