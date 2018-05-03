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Ex-BBBs Gleici e Wagner passeiam agarradinhos

Os dois já cogitam até a possibilidade de morarem juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 14:17

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 14:17

Duas semanas passadas após o "Big Brother Brasil 18", um dos casais formados na edição ainda não se desgrudou um dia sequer. #Gleigner, como foi apelidado o casal carinhosamente pelos fãs, foi fotografado enquanto passeavam agarradinhos no Rio de Janeiro. 
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A campeã Gleici Damasceno e o artista visual Wagner Santiago estão hospedados em um hotel da zona Sul do Rio, de acordo com o Extra, e dividem o mesmo quarto. Eles assumiram o romance iniciado na casa mais vigiada do Brasil e, nos bastidores, o comentário é de que eles já cogitam a possibilidade de morarem juntos. 
Ex-BBBs Gleici e Wagner passeiam agarradinhos Crédito: Reprodução/Instagram

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