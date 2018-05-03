Ex-BBBs Gleici e Wagner passeiam agarradinhos

Duas semanas passadas após o, um dos casais formados na edição ainda não se desgrudou um dia sequer. #Gleigner, como foi apelidado o casal carinhosamente pelos fãs, foi fotografado enquanto passeavam agarradinhos no Rio de Janeiro.

A campeã Gleici Damasceno e o artista visual Wagner Santiago estão hospedados em um hotel da zona Sul do Rio, de acordo com o Extra, e dividem o mesmo quarto. Eles assumiram o romance iniciado na casa mais vigiada do Brasil e, nos bastidores, o comentário é de que eles já cogitam a possibilidade de morarem juntos.