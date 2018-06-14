Ex-BBB Wagner faz consulta com mãe de santo

Wagner Santiago, que participou do, se consultou nesta quarta-feira (13) com uma mãe de santo especialista em "unir casais e afastar rivais sigilosos". A revelação foi feita pelo próprio ex-brother em sua conta do Instagram.

"Como vocês sabem, eu gosto muito deste lance exotérico e da interpretação dos sonhos. E, hoje, fiz uma consulta com a Mãe Letícia. E foi muito bacana. Muito massa mesmo. Muito revelador. Para você pensar nas suas atitudes e de como as coisas estão fluindo na sua vida", disse ele nos seus stories e ainda aproveitou para divulgar a rede social da religiosa.