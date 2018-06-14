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Ex-BBB Wagner faz consulta com mãe de santo

Na página da Mãe Letícia, ela diz que faz consulta de búzios e tarô online pelo valor de R$150. Ela também afirma que é especialista em unir casais e afasta rivais sigiloso além de fazer previsões

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 12:55
Wagner Santiago Crédito: Reprodução/Instagram @wagnersantiago_
Wagner Santiago, que participou do "Big Brother Brasil 18", se consultou nesta quarta-feira (13) com uma mãe de santo especialista em "unir casais e afastar rivais sigilosos". A revelação foi feita pelo próprio ex-brother em sua conta do Instagram. 
"Como vocês sabem, eu gosto muito deste lance exotérico e da interpretação dos sonhos. E, hoje, fiz uma consulta com a Mãe Letícia. E foi muito bacana. Muito massa mesmo. Muito revelador. Para você pensar nas suas atitudes e de como as coisas estão fluindo na sua vida", disse ele nos seus stories e ainda aproveitou para divulgar a rede social da religiosa.

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