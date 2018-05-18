Ex-BBB Patricia posa de lingerie: 'Quem me chamou de Peppa aguenta'

Patrícia foi eliminada com um alto índice de rejeição do. Naquela altura, já era alvo de críticas e uma delas foi quanto ao seu peso. Nesta quinta (17) ela postou uma foto usando lingerie e mandou um recado para os haters.

"Essa fotinha vai para todas as mulheres que assim como eu se amam como são. Eu me amo independente da numeração que eu use. Emagreci, fiquei com saúde, e o mais importante feliz. O bom é ser feliz meu povo. E pra quem me chamou de Peppa aguenta ou surta!", escreveu a ex-BBB ao postar o clique.