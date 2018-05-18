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Ex-BBB Patricia posa de lingerie: 'Quem me chamou de Peppa aguenta'

Patricia Leite está passando uma temporada em um spa na Praia da Marambaia, no Ceará, de onde postou os cliques

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 12:51
Ex-BBB Patricia está em um spa Crédito: Reprodução/Instagram
Patrícia foi eliminada com um alto índice de rejeição do "Big Brother Brasil 18". Naquela altura, já era alvo de críticas e uma delas foi quanto ao seu peso. Nesta quinta (17) ela postou uma foto usando lingerie e mandou um recado para os haters. 
> Ex-BBB Patrícia tem "exército" para apagar críticas no Instagram
"Essa fotinha vai para todas as mulheres que assim como eu se amam como são. Eu me amo independente da numeração que eu use. Emagreci, fiquei com saúde, e o mais importante feliz. O bom é ser feliz meu povo. E pra quem me chamou de Peppa aguenta ou surta!", escreveu a ex-BBB ao postar o clique.
 
Ex-BBB Patricia está em um spa Crédito: Reprodução/Instagram

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