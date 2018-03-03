Ex-BBB Lucas Fernandes entra em treta com Roberta Miranda

Ex-BBB Lucas e Roberta Miranda Crédito: Reprodução/Instagram

Parece que a paciência e o jeito "paz e amor" do ex-BBB Lucas acabaram. O eliminado da última terça-feira (27), entrou numa treta fora da casa com ninguém menos que Roberta Miranda.

Segundo o jornal Extra, tudo começou quando durante a eliminação do ex-brother, a cantora escreveu nas redes sociais que se fosse a noiva do empresário "meteria um chifre com o melhor amigo dele", e completou a alfinetada com um "Vá com Deus. Lucas não curtiu o comentário e ficou chateado, classificando a fala de Roberta como muito "agressiva".

A cantora subiu nas tamancas e voltou a detonar o bonitão nesta sexta-feira. "Chateado ele tem que ficar com o mundo e de ter exposto a noiva dela ao ridículo, fazendo ela se sentir traída, constrangida e humilhada. O agressivo foi o que ele fez com a noiva dele em rede nacional. Ele jogou a noiva no lixo para o Brasil inteiro ver", disse ela ao jornal Extra.