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Ex-BBB Lucas Fernandes entra em treta com Roberta Miranda

Cantora criticou o comportamento do rapaz, que não curtiu e teve que ouvir poucas e boas

Publicado em 02 de Março de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 21:26
Ex-BBB Lucas e Roberta Miranda Crédito: Reprodução/Instagram
Parece que a paciência e o jeito "paz e amor" do ex-BBB Lucas acabaram. O eliminado da última terça-feira (27), entrou numa treta fora da casa com ninguém menos que Roberta Miranda.
Segundo o jornal Extra, tudo começou quando durante a eliminação do ex-brother, a cantora escreveu nas redes sociais que se fosse a noiva do empresário "meteria um chifre com o melhor amigo dele", e completou a alfinetada com um "Vá com Deus. Lucas não curtiu o comentário e ficou chateado, classificando a fala de Roberta como muito "agressiva".
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A cantora subiu nas tamancas e voltou a detonar o bonitão nesta sexta-feira. "Chateado ele tem que ficar com o mundo e de ter exposto a noiva dela ao ridículo, fazendo ela se sentir traída, constrangida e humilhada. O agressivo foi o que ele fez com a noiva dele em rede nacional. Ele jogou a noiva no lixo para o Brasil inteiro ver", disse ela ao jornal Extra.
Apesar de ter achado o comentário de Roberta forte, Lucas disse que não guarda mágoas e que entende as críticas. Ele admite que errou e garante que se arrependeu. "Não tiro a razão de ninguém. Eu era o papo do momento. Estava ali, exposto, dando minha cara a tapa. Sei que errei.

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