Ex-BBB Kaysar traz família da Síria para o Brasil: 'Saudades'

Kaysar Dadour comemorou, na segunda-feira, 27, a chegada da família dele ao Brasil. Ele participou do "Big Brother Brasil 18", da TV Globo. O ex-BBB publicou algumas fotos da assinatura do contrato de aluguel de um apartamento em Curitiba, cidade onde mora. Dadour veio ao Brasil como refugiado sírio em 2014, escapando da guerra civil que assola o país, deixando a família para trás. Ele fugiu para o Líbano. Depois, viajou de avião até a Ucrânia e, na sequência, embarcou para Curitiba.
No perfil oficial no Instagram, o imigrante festejou: "Apartamento já tá alugado para a chegada da minha linda família, morrendo de saudades, logo logo estamos juntos! Obrigado pelo apoio de 'tudo mundo que estão sempre comigo!' Te amo Brasil".