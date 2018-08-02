Ex-BBB Kaysar pinta o cabelo para apresentar evento em São Paulo

Na próxima segunda-feira (6) a Avenida Paulista será tomada pelas concorrentes ao2018 na presença docomo mestre de cerimônias. A novidade é que o sírio planeja um figuro pra lá de especial no intuito de fazer graça com os seus fãs. Estou ansioso, comenta o ex-BBB.

Com cabelo pintado nas cores verde e amarelo para combinar com o maiô das candidatas e faixa de Mrs. Bumbum 2018, Kaysar Dadour promete fazer a alegria de quem estiver passando em frente ao Vão Livre do MASP, a partir das 13h. Todas estarão com trajes mínimos e andarão pela avenida a fim de chamar a atenção para ganhar votos.