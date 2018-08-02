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Ex-BBB Kaysar pinta o cabelo para apresentar evento em São Paulo

Ex-brother pintou o cabelo de verde e amarelo para combinar com as roupas que as candidatas do Miss Bumbum 2018 vão usar

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 14:00
Ex-BBB Kaysar pinta o cabelo para apresentar evento em São Paulo Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Na próxima segunda-feira (6) a Avenida Paulista será tomada pelas concorrentes ao Miss Bumbum 2018 na presença do ex-BBB Kaysar Dadour como mestre de cerimônias. A novidade é que o sírio planeja um figuro pra lá de especial no intuito de fazer graça com os seus fãs. Estou ansioso, comenta o ex-BBB.
Com cabelo pintado nas cores verde e amarelo para combinar com o maiô das candidatas e faixa de Mrs. Bumbum 2018, Kaysar Dadour promete fazer a alegria de quem estiver passando em frente ao Vão Livre do MASP, a partir das 13h. Todas estarão com trajes mínimos e andarão pela avenida a fim de chamar a atenção para ganhar votos.
> Transexual do Miss Bumbum que apoiou Bolsonaro diz estar arrependida
Nesse mesmo dia, o site oficial do concurso abrirá votações para o público escolher as 15 candidatas mais favoritas. No dia 5 de novembro, está marcado o evento final do concurso para decidir a vencedora deste ano.

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