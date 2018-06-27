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Concurso

Ex-BBB Kaysar fará abertura de corrida do Miss Bumbum

O ex-brother será responsável por dar a largada para as votações do concurso deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 17:34

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 17:34

Ex-BBB Kaysar fará abertura de corrida do Miss Bumbum Crédito: CO Assessoria/Divulgação
O concurso que já lançou nomes como Andressa Urach, Suzy Cortez, Claudia Alende e Babi (ex-Panicat) trará o ex-BBB Kaysar Dadour para fazer a abertura da corrida oficial do Miss Bumbum na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento será no dia 6 de agosto, às 13h, e terá a participação das 27 concorrentes ao título, todas vestidas de maiô.
Durante a concentração, a responsabilidade do ex-BBB sírio será dar a largada para todas as candidatas do concurso. A corrida simbólica marca a abertura das votações populares no site do Miss Bumbum, sendo que entre o dia 06 de agosto até a primeira quinzena de novembro, o público irá decidir, dentre as 27 candidatas, quais serão as 15 mais votadas.
Ex-BBB Kaysar fará abertura de corrida do Miss Bumbum Crédito: CO Assessoria/Divulgação
Falando em ex-BBB, não é só na abertura da corrida que teremos convidados do reality show mais comentado do país. A argentina do BBB 4, Antonella Avellaneda também concorre ao título de bumbum mais bonito do Brasil e estará presente, direto de Buenos Aires, na corrida de abertura oficial.
> Anitta usa look Dolce & Gabbana inspirado em Carmen Miranda em Lisboa
Com o tema diversidade, a última edição do concurso Miss Bumbum abrange candidatas policiais militares, ex-BBB, transexuais, plus size e até eleitoras de Bolsonaro. A última fase do Miss Bumbum irá reunir as 15 mais votadas e anunciará a sua vencedora no dia 05 de novembro, em São Paulo.

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