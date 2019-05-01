Ex-BBB Kaysar dá entrada em papéis para cidadania brasileira

O sírio Kaysar Dadour comemorou em uma de suas redes sociais mais um passo concluído no processo para obter a cidadania brasileira.
"Acabei de entregar todos os documentos pedidos aqui na Polícia Federal do Paraná. Só tenho a agradecer essa terra abençoada Brasil por tanto amor, acolhimento e paz para mim e minha família", escreveu.
Kaysar, que ficou conhecido ao integrar a edição 2018 do BBB, disse ainda que vai honrar a nova nacionalidade.
"A minha essência já é brasileira e isso não há documento no mundo que possa explicar como me sinto.
Eu sou sírio-brasileiro com muito orgulho!"
Kaysar deixou a Síria no começo da guerra civil que devasta o país desde 2011. Passou por Líbano e Ucrânia antes de desembarcar em Curitiba, onde passou a viver com um primo de sua mãe.
Sua família, a irmã Celine Dadour, e os pais, George e Diane Dadour, continuaram vivendo em Aleppo, a segunda maior cidade do país e uma das mais atingidas pela guerra. Eles vieram para o Brasil em setembro do ano passado.
O sírio, que foi vice-campeão do reality no ano passado, integra o elenco de "Órfãos da Terra". Ele é o segurança Fauze, um dos homens de confiança do sheik Aziz, na novela das seis da Globo, que trata do drama de refugiados em diversas partes do mundo. Kaysar ajudou ainda na preparação dos colegas.