Ex-BBB Kaysar dá entrada em papéis para cidadania brasileira

Kaysar deu entrada na cidadania brasileira Crédito: Instagram/@kaysar.dadour/Divulgação

O sírio Kaysar Dadour comemorou em uma de suas redes sociais mais um passo concluído no processo para obter a cidadania brasileira.

"Acabei de entregar todos os documentos pedidos aqui na Polícia Federal do Paraná. Só tenho a agradecer essa terra abençoada Brasil por tanto amor, acolhimento e paz para mim e minha família", escreveu.

Kaysar, que ficou conhecido ao integrar a edição 2018 do BBB, disse ainda que vai honrar a nova nacionalidade.

"A minha essência já é brasileira e isso não há documento no mundo que possa explicar como me sinto.

Eu sou sírio-brasileiro com muito orgulho!"

Kaysar deixou a Síria no começo da guerra civil que devasta o país desde 2011. Passou por Líbano e Ucrânia antes de desembarcar em Curitiba, onde passou a viver com um primo de sua mãe.

Sua família, a irmã Celine Dadour, e os pais, George e Diane Dadour, continuaram vivendo em Aleppo, a segunda maior cidade do país e uma das mais atingidas pela guerra. Eles vieram para o Brasil em setembro do ano passado.