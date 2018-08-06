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Exposição

Ex-BBB Jonas posta foto na privada e fãs reclamam: 'Desesperado'

Na foto, o cachorro do ex-brother aparece sentado ao lado do vaso sanitário

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 12:42
Muitos famosos reclamam que não têm privacidade. Mas, ao contrário dessa grande massa, o ex-BBB Jonas Sulzbach deu exemplo do que pode ser invasão de intimidade ao postar uma foto em seu próprio perfil do Instagram em que aparece sentado em um vaso sanitário. 
Segundo o jornal Extra, a foto postada ainda conta com produção. Jonas botou seu cão de guarda na porta do banheiro para tomar conta de seu "número dois", e fez cara de quem não estava sabendo de nada. O registro não agradou os fãs do ex-BBB. "Nessas horas vemos quem é amigo de verdade. Quero ver alguém atrapalhar meu cagão", escreveu ele.
"Nossa que desnecessário", "Era só o que faltava. Até nessa hora posta foto.. Que nojo.. Momento íntimo..", "Nossa, já fazia um tempo que tava te achando abobalhado, mas agora você se superou, unfollow", "Se fotografar cagando no insta é o que eu chamo de desespero pra aparecer. Um homem lindo e capacitado. Não precisa não meu amigo! Você já é top demais pra isso", "Aff, isso é desespero?", foram algumas das críticas.
As informações são do jornal Extra. 

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