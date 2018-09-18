Ex-BBB Ieda vive romance com empresário mais novo

A ex-BBB Ieda Wobeto está com borboletas no estômago. Aos 72 anos, ela vive um romance com um empresário paulista bem mais jovem. A ex-sister postou uma foto com o rapaz em suas redes sociais, onde um olhava para os olhos do outro.

Segunda feira especial com a felicidade de companhia!, escreveu ela na legenda do primeiro registro do casal.

De acordo com o jornal Extra, o relacionamento é recente e sempre que pode Ieda vai para São Paulo ver o pretendente. Procurada, a assessoria da ex-BBB disse: Ela está conhecendo melhor uma pessoa, mantendo o mistério que está deixando os fãs de Ieda em polvorosa: Quem é esse bonitão, Tá namorando?, Morta com essa notícia.