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Ex-BBB Fani desmaia após prova na faculdade

Assessoria explicou que a loira teve 'pico de estresse e ansiedade'

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 17:41
Fani Pacheco posa para uma grife plus size Crédito: reprodução/ instagram
Fani Pacheco passou por um momento difícil nesta terça-feira (19). Segundo o jornal Extra, a atriz teve um pico de estresse após fazer uma prova na faculdade e acabou desmaiando. Apesar do susto, Fani está bem e terá que ficar em repouso.
Segundo a assessoria da ex-BBB, a informação foi confirmada por uma média que examinou Fani após o desmaio. Ela teve o pico de estresse e ansiedade, "provavelmente, pelos acontecimentos dessa última semana uma semana", em que Fani teve a conta no Instagram hackeada, e "somado a noites mal dormidas e alimentação desregrada nesse período de provas na faculdade (ela é aluna do 3ª período do curso de Medicina).
Por conta do fato, a ex-BBB não cumprirá sua agenda em São Paulo. Veja o comunicado enviado pela assessoria de imprensa da ex-BBB.
A assessoria de Imprensa de Fani Pacheco vem comunicar que conforme o previsto para o dia de hoje. Fani, por motivo de força maior, não poderá comparecer em sua presença Vip, no stand da marca Nayanne Rodrigues em SP. À qual é garota propaganda juntamente com a atriz Paola Oliveira . Hoje Fani teve "um mal estar"e desmaiou após realizar provas na faculdade. Contudo, foi assistida por seus colegas e e já passa bem em casa. A assessoria já entrou em contato com sua médica responsável e constatou que não foi nada além de um pico de estresse e ansiedade que ocasionou o desmaio. Provavelmente, pelos acontecimentos dessa ultima semana uma semana, somado a noites mal dormidas e alimentação desregrada NESSE período de provas na faculdade".

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