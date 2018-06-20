Ex-BBB Fani desmaia após prova na faculdade

Fani Pacheco passou por um momento difícil nesta terça-feira (19). Segundo o jornal Extra, a atriz teve um pico de estresse após fazer uma prova na faculdade e acabou desmaiando. Apesar do susto, Fani está bem e terá que ficar em repouso.

A assessoria de Imprensa de Fani Pacheco vem comunicar que conforme o previsto para o dia de hoje. Fani, por motivo de força maior, não poderá comparecer em sua presença Vip, no stand da marca Nayanne Rodrigues em SP. À qual é garota propaganda juntamente com a atriz Paola Oliveira . Hoje Fani teve "um mal estar"e desmaiou após realizar provas na faculdade. Contudo, foi assistida por seus colegas e e já passa bem em casa. A assessoria já entrou em contato com sua médica responsável e constatou que não foi nada além de um pico de estresse e ansiedade que ocasionou o desmaio. Provavelmente, pelos acontecimentos dessa ultima semana uma semana, somado a noites mal dormidas e alimentação desregrada NESSE período de provas na faculdade".