Ex-BBB Emilly desiste de comprar imóvel e decide reformar a casa

Um ano depois de ganhar o "Big Brother Brasil 17" e gastar boa parte do R$ 1,5 milhão que conquistou, Emilly Araújo desistiu de comprar um imóvel no Rio de Janeiro e decidiu reformar a própria casa que mora com o pai, a irmã e o sobrinho, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o Extra, a ex-BBB e a irmã gêmea, Mayla, estão em busca de um novo arquiteto para cuidar da obra na casa em que viveram desde pequena. "A família tem um carinho enorme pelo imóvel e optou por reformá-lo em vez de se mudar de onde viveram ótimos momentos", disse a assessoria dela ao jornal Extra.