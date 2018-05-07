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Economia

Ex-BBB Emilly desiste de comprar imóvel e decide reformar a casa

Ela, agora, busca um arquiteto para a obra

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 12:35
Ex-BBB Emilly Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @emillyaraujoc
Um ano depois de ganhar o "Big Brother Brasil 17" e gastar boa parte do R$ 1,5 milhão que conquistou, Emilly Araújo desistiu de comprar um imóvel no Rio de Janeiro e decidiu reformar a própria casa que mora com o pai, a irmã e o sobrinho, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. 
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De acordo com o Extra, a ex-BBB e a irmã gêmea, Mayla, estão em busca de um novo arquiteto para cuidar da obra na casa em que viveram desde pequena. "A família tem um carinho enorme pelo imóvel e optou por reformá-lo em vez de se mudar de onde viveram ótimos momentos", disse a assessoria dela ao jornal Extra.

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