Ex-BBB é denunciado por agressão, em Goiânia

Ex-BBB João Maurício Crédito: Domingão do Faustão/TV Globo

O ex-BBB João Maurício Dantas é acusado de agredir uma mulher na última quinta-feira (9), em Goiânia. De acordo com a delegada Ana Elisa Gomes, responsável pelo caso, a mulher disse que já se envolveu com o ex-BBB, mas não detalhou se, por exemplo, namoravam.

Segundo a Polícia Civil, o exame de corpo de delito apontou que ela estava com um hematoma leve, mas é preciso apurar as circunstâncias e se o pecuarista foi o responsável pelo machucado.

De acordo com o G1, João Maurício ainda não foi ouvido, pois viajou para Salvador (BA) no carnaval. A vítima também não foi ouvida formalmente e não quis ser identificada.

O caso foi registrado na noite de quinta-feira (9) na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que tem 30 dias para concluir a investigação. "Como o registrou ocorreu na véspera do carnaval, não tivemos como movimentar muito porque todos estão viajando", explicou a delegada.