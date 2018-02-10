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Ex-BBB é denunciado por agressão, em Goiânia

Mulher diz ter sido agredida por João Maurício Dantas, na última quinta-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 17:36

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 17:36

Ex-BBB João Maurício Crédito: Domingão do Faustão/TV Globo
O ex-BBB João Maurício Dantas é acusado de agredir uma mulher na última quinta-feira (9), em Goiânia. De acordo com a delegada Ana Elisa Gomes, responsável pelo caso, a mulher disse que já se envolveu com o ex-BBB, mas não detalhou se, por exemplo, namoravam.
Segundo a Polícia Civil, o exame de corpo de delito apontou que ela estava com um hematoma leve, mas é preciso apurar as circunstâncias e se o pecuarista foi o responsável pelo machucado.
De acordo com o G1, João Maurício ainda não foi ouvido, pois viajou para Salvador (BA) no carnaval. A vítima também não foi ouvida formalmente e não quis ser identificada.
O caso foi registrado na noite de quinta-feira (9) na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que tem 30 dias para concluir a investigação. "Como o registrou ocorreu na véspera do carnaval, não tivemos como movimentar muito porque todos estão viajando", explicou a delegada.
João Maurício participou da 12ª edição do BBB e mora em Goiânia. O G1 entrou em contato com a defesa do pecuarista e aguarda um retorno.

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