Ex-BBB conta que dá suplemento para musculação ao filho de 4 anos

A ex-BBB Jaque Khury Crédito: Reprodução/Instagram @jaquekhury

A ex-BBB Jaque Khury contou que compra Whey Protein para seu filho de apenas quatro anos de idade. O produto é conhecido por ser usado por pessoas que fazem musculação.

Durante entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, foi questionada sobre como estava seu filho Gael: "Tá bem, tá grande já, com quatro anos. Ele já quer fazer musculação. Já toma Whey, ele me pede pra treinar. Outro dia levei ele pra dar uma brincadinha. Já tá fazendo natação, adora".

Nos stories de seu Instagram, Jaque publicou um momento em que oferece o suplemente ao filho: "Você quer tomar Whey do que? Eu vou pôr pra você".

Ainda durante a entrevista, complementou: "É exemplo. Não adianta a gente falar. As crianças, os filhos, eles vão imitar o que a gente faz. Ele vê a mãe se alimentando, vê os potes de suplemento e adora, brinca. Ele acha que eu trabalho na academia: 'Mamãe, vai trabalhar, vai fazer um pouco de ginástica. Aí você pega dinheiro e me compra um presente'. Ele acha que quanto mais ginástica eu faço, mais eu ganho dinheiro e compro presente pra ele."

Além do BBB, Jaque também é conhecida por suas passagens pelos programas Legendários e Pânico na TV.