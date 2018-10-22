Ex-BBB capixaba não registra filha e mãe vai à Justiça, diz colunista

O ex-BBB Antônio Rafaski deve ser citado judicialmente em processo movido por sua ex-affair, a estudante de engenharia mecânica Luiza Araújo. De acordo com o colunista Leo Dias, o processo será aberto após o capixaba ter desaparecido depois de ter se comprometido a assumir a filha de dois meses que teve com a universitária, fruto de uma relação que teve com a jovem em Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com Luiza, em entrevista a Leo Dias, ela mesma solicitou um exame de DNA que deu positivo e, depois do resultado, Antônio não entrou mais em contato para providenciar o registro da criança.
O DNA foi feito dia 14/09. Marcamos de ir registrar, mas ele desistiu em cima da hora e não apareceu. Fiquei aguardando, liguei pra família dele. Eles foram lá, mas ele não. Ele disse que iria deixar uma procuração com a mãe dele, mas quando conversei com ela, ela nem sabia dessa procuração e achou que ele iria ir registrar. Quando estávamos no cartório, eu e a mãe dele, ela ligou pra ele, que disse que retornaria a ligação, e nunca mais ligou para ela até hoje. Eu e meu advogado também tentamos contato com ele, mas até agora nenhuma resposta
Ainda de acordo com o colunista, a jovem alegou que os dois não chegaram a namorar. Ela diz que os dois têm amigos em comum e que uma amiga convidou os pombinhos para um fim de semana em Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo. Lá, os dois se conheceram melhor e tiveram um contato afetivo.
O Gazeta Online tenta contato com o ex-BBB Antônio Rafaski.