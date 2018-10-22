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DNA deu positivo

Ex-BBB capixaba não registra filha e mãe vai à Justiça, diz colunista

Antônio Rafaski teria sumido quando soube que o exame de DNA deu positivo; mãe da criança, em entrevista ao colunista Leo Dias, destaca que chegou até a ir ao cartório, mas o capixaba não apareceu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 18:46

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 18:46

O ex-BBB capixaba Antônio Rafaski Crédito: Reprodução/Instagram @antonio_rafaski
O ex-BBB Antônio Rafaski deve ser citado judicialmente em processo movido por sua ex-affair, a estudante de engenharia mecânica Luiza Araújo. De acordo com o colunista Leo Dias, o processo será aberto após o capixaba ter desaparecido depois de ter se comprometido a assumir a filha de dois meses que teve com a universitária, fruto de uma relação que teve com a jovem em Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo. 
De acordo com Luiza, em entrevista a Leo Dias, ela mesma solicitou um exame de DNA que deu positivo e, depois do resultado, Antônio não entrou mais em contato para providenciar o registro da criança. 
O DNA foi feito dia 14/09. Marcamos de ir registrar, mas ele desistiu em cima da hora e não apareceu. Fiquei aguardando, liguei pra família dele. Eles foram lá, mas ele não. Ele disse que iria deixar uma procuração com a mãe dele, mas quando conversei com ela, ela nem sabia dessa procuração e achou que ele iria ir registrar. Quando estávamos no cartório, eu e a mãe dele, ela ligou pra ele, que disse que retornaria a ligação, e nunca mais ligou para ela até hoje. Eu e meu advogado também tentamos contato com ele, mas até agora nenhuma resposta
Luiza Araújo, ex-affair de Antônio Rafaski, em entrevista ao colunista Leo Dias
Ainda de acordo com o colunista, a jovem alegou que os dois não chegaram a namorar. Ela diz que os dois têm amigos em comum e que uma amiga convidou os pombinhos para um fim de semana em Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo. Lá, os dois se conheceram melhor e tiveram um contato afetivo. 
O Gazeta Online tenta contato com o ex-BBB Antônio Rafaski.

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