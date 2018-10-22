Ex-BBB capixaba não registra filha e mãe vai à Justiça, diz colunista

O DNA foi feito dia 14/09. Marcamos de ir registrar, mas ele desistiu em cima da hora e não apareceu. Fiquei aguardando, liguei pra família dele. Eles foram lá, mas ele não. Ele disse que iria deixar uma procuração com a mãe dele, mas quando conversei com ela, ela nem sabia dessa procuração e achou que ele iria ir registrar. Quando estávamos no cartório, eu e a mãe dele, ela ligou pra ele, que disse que retornaria a ligação, e nunca mais ligou para ela até hoje. Eu e meu advogado também tentamos contato com ele, mas até agora nenhuma resposta