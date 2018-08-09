Ex-BBB Ariadna faz topless em praia da Itália

A ex-BBB Ariadna, agora morando na Itália, mostrou para os seus seguidores como encontrar a Praia das Vacas, na região da Sardenha. Ela passou por uma trilha, meio escondida, mas ficou satisfeita quando se deparou com as águas cristalinas do local. "Cada lugar da Sardenha é sempre uma supresa", disse Ariadna no em seu perfil do Instagram.

A ex-sister aproveitou para fazer topless e registrou os cliques. Nos stories não escondeu os seios, enquanto nas fotos publicadas no feed preferiu por tampar os mamilos com o braço.