Ex-BBB Ariadna faz topless em praia da Itália

A ex-BBB Ariadna, agora morando na Itália, mostrou para os seus seguidores como encontrar a Praia das Vacas, na região da Sardenha. Ela passou por uma trilha, meio escondida, mas ficou satisfeita quando se deparou com as águas cristalinas do local. "Cada lugar da Sardenha é sempre uma supresa", disse Ariadna no em seu perfil do Instagram.
A ex-sister aproveitou para fazer topless e registrou os cliques. Nos stories não escondeu os seios, enquanto nas fotos publicadas no feed preferiu por tampar os mamilos com o braço.
"Praia das Vacas, a gente tem que ficar onde se sente bem, se identifica. Gorda como eu estou, vai ter uma vaca lá. Vou me sentir bem", brincou ela sobre o nome do local.