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Vish

Ex-BBB Ariadna está ilhada em nevasca na Itália

Os internautas ainda se dividiram nos comentários: alguns ficaram preocupados, mas outros só conseguiam elogiar a beleza da brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 14:09

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 14:09

Roma, na Itália, está sendo engolida por uma nevasca, que ficou mais forte nesta segunda-feira (26). A ex-BBB Ariadna Arantesa, que mora lá, mostrou vídeos e fotos da situação em seu perfil no Instagram e, em um registro que postou no stories, até pediu desculpas à prima por não ter como ir buscá-la no aeroporto. Veja o post:
Os internautas ainda comentaram no vídeo: "Sai desse lugar! Prefiro você nas praias da Bahia". Enquanto outros preferiram ignorar a tempestade de neve e elogiarem: "Lacradora", "Muito linda" e "Belíssima" são os "top 3" dos comentários nos registros da ex-BBB. 
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