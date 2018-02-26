Ex-BBB Ariadna está ilhada em nevasca na Itália

Roma, na Itália, está sendo engolida por uma nevasca, que ficou mais forte nesta segunda-feira (26). A ex-BBB Ariadna Arantesa, que mora lá, mostrou vídeos e fotos da situação em seu perfil no Instagram e, em um registro que postou no stories, até pediu desculpas à prima por não ter como ir buscá-la no aeroporto. Veja o post: