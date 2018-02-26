Ex-BBB Ariadna está ilhada em nevasca na Itália

Roma, na Itália, está sendo engolida por uma nevasca, que ficou mais forte nesta segunda-feira (26). A ex-BBB Ariadna Arantesa, que mora lá, mostrou vídeos e fotos da situação em seu perfil no Instagram e, em um registro que postou no stories, até pediu desculpas à prima por não ter como ir buscá-la no aeroporto. Veja o post:
Os internautas ainda comentaram no vídeo: "Sai desse lugar! Prefiro você nas praias da Bahia". Enquanto outros preferiram ignorar a tempestade de neve e elogiarem: "Lacradora", "Muito linda" e "Belíssima" são os "top 3" dos comentários nos registros da ex-BBB.