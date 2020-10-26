Ex-Bake Off Brasil afirma ter sido vítima de estupro e roubo após encontro

Murilo Marques, ex-Bake Off Brasil Crédito: Divulgação/SBT

O ex-Bake Off Brasil Murilo Marques compartilhou com os seguidores em seu Twitter que foi vítima de estupro e roubo após um encontro. Segundo o engenheiro químico, o crime aconteceu no último dia 21 em seu apartamento no edifício Copan, no centro de São Paulo.

Marques diz que recebeu um homem em casa que, em dado momento, começou a falar que era garoto de programa e que queria seu "pagamento". Ele afirma que o ladrão o dopou e o forçou a consumir drogas. O criminoso teria feito transferências com cartões de quatro bancos, resultando em um prejuízo de valor superior a R$ 70 mil.

Ele pede ajuda aos bancos para recuperar o dinheiro e está à busca de um advogado.

"Eu entrei para a estatística! Essa semana eu caí num golpe: fui dopado, violado e roubado na minha casa. No dia 21/10/2020 eu recebi um homem de aplicativo de relacionamento na minha casa, ele chegou às 12h04, me mandou fotos antes e chamei. Eu sem entender nada, e começando a me sentir meio estranho, disse que não tinha dinheiro e nem tinha contratado ninguém, se soubesse não tinha nem chamado. Nisso ele sacou uma máquina e falou que aceitava cartão", iniciou o texto.

"Eu moro sozinho no centro da cidade de São Paulo. Ele chegou, me cumprimentou e o ato começou a rolar. Rapidinho ele parou, se vestiu e anunciou que era garoto de programa, que precisava receber o pagamento e que eu deveria dar o dinheiro. Ele começou a se exaltar dizendo que queria receber o dinheiro dele, esse diálogo rolou e eu cada vez com mais dificuldade de organizar minhas ideias, já imaginando que estava drogado. Cada vez mais agressivo e gritando comigo", continuou.

"Pedi pra gente descer a um caixa eletrônico para sacar dinheiro e ele ir embora, fui até minha cômoda para pegar uma camiseta e ele voltou a ser bem agressivo, me agarrou pelo braço, jogou um pó branco em cima dessa mesma cômoda, disse que era cocaína e me mandou cheirar. Eu só conseguia responder que não queria, mas ele insistia e ameaçou quebrar meu braço se eu não aceitasse. Eu resisti e, talvez pelo meu estado, ele não seria capaz de me forçar a cheirar. Fui jogado na cama de bruços, nesse momento o estupro aconteceu: Eu só lembro dele me estuprando com a mão enquanto eu me debatia. Não sei quanto tempo durou, não sei o quanto eu resisti, mas fui estuprado", lamentou em parte do depoimento.

CONFIRA O RELATO DE MURILO

Ele começou a se exaltar dizendo que queria receber o dinheiro dele, esse diálogo rolou e eu cada vez com mais dificuldade de organizar minhas ideias, já imaginando que estava drogado. Cada vez mais agressivo e gritando comigo — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

Ele começou a se exaltar dizendo que queria receber o dinheiro dele, esse diálogo rolou e eu cada vez com mais dificuldade de organizar minhas ideias, já imaginando que estava drogado. Cada vez mais agressivo e gritando comigo — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

em uma das tentativas eu errei a senha e disse que precisava olhar no celular, ele gritava que não era pra mexer no celular e pegou o aparelho, mais uma vez fui forçado a passar uma senha, dessa vez a do celular. Apesar de tonto e desnorteado eu estava de pé ainda, — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

agressivo, me agarrou pelo braço, jogou um pó branco em cima dessa mesma cômoda, disse que era cocaína e me mandou cheirar. Eu só conseguia responder que não queria, mas ele insistia e ameaçou quebrar meu braço se eu não aceitasse. Eu resisti e, talvez pelo meu estado, — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

Eu acho que ele me estuprou para me dopar mais, porque depois disso eu perdi quase toda minha consciência, entrei numa paranoia onde não sabia o que era realidade o que era pesadelo. Eu não conseguia andar, entrei em desespero pensando nos cartões, nas senhas. — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

sem domínio do meu corpo, dos meus sentidos. Reuni força não sei de onde e fui cambaleando até a porta, que era a única forma pra eu saber se ele ainda estava lá, já q eu simplesmente não conseguia olhar pro meu ap e fazer esse julgamento, eu estava muito dopado mesmo. — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

meu namorado @nananinanancio tb. O agressor levou meu celular e eu consegui fazer isso antes do aparelho perder o sinal, ele devia estar no corredor ainda e meu celular ainda estava no Wi-Fi. Os meninos correram para me acolher e me ajudaram a bloquear os cartões, mas eu ainda — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

acolhedor, eles me ouviram mas minha privacidade foi violada, tive que contar a história diante de vítimas de outros crimes, você está fragilizado, traumatizado, sujo e durante seu depoimento ouve piadinhas paralelas, é deprimente. Fui encaminhado para o IML para fazer — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

Depois desse acolhimento tão cheio de empatia voltei pra recepção morto por dentro. Fiz os exames, tirei a roupa, ela examinou meus órgãos sexuais, mais um pouco de humilhação, mas ok né, não é como se eu tivesse uma opção. Fui liberado e fui para casa do meu namorado. — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

para o @Bradesco , o procedimento do banco digital é fazer uma carta de próprio punho contestando as transações, anexei o BO, o estrago foi maior aqui: 15k em TEDs e um empréstimo pessoal de 33k que ele fez, novamente 10 dias úteis para avaliar. No @nubank foi tudo por telefone, — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

Fui até a portaria do Copan no dia 22/10 para solicitar as imagens de segurança e registro do visitante na portaria, consegui descobrir que ele chegou 12:04 no meu apartamento, às 13:54 foi quando consegui mandar mensagem para o meu amigo, as imagens de segurança o condomínio só — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

não só levou meu dinheiro, mas também me violentou levando minha dignidade. Os investigadores e a própria técnica da Caixa me disseram que é praticamente impossível o banco desfazer as transações. Aparentemente para os bancos pouco importa se você foi dopado e estuprado, — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

No momento estou negativo em todas as minhas contas, sem dinheiro nenhum para honrar os compromissos com os prestadores de serviço que estão reformando nossa casa e absolutamente traumatizado. Estou recebendo apoio psicológico da empresa que trabalho, — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020

esperanças do estorno está prontíssimo para tirar minha casa se eu não pagar prestação do financiamento, tenho dívidas com lojas de construção, com marmoraria, com marceneiro, nós estávamos montando nosso lar!



Eu decidi contar essa história porque eu preciso ser capaz de — Murilo Marques (@MuriloBakeOff2) October 24, 2020