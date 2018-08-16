Ex-ator mirim, Thiago de Los Reyes vira motorista de aplicativo

O ator Thiago de Los Reyes Peixoto, de 28 anos, é um dos mais novos motoristas de aplicativo do Rio de Janeiro. Há mais ou menos um mês ele oferece seus serviços. No app, sua pontuação é alta, com avaliação de 4,85 estrelas (o máximo são 5) e entre os elogios mais recebidos pelo rapaz estão: "Excelente motorista", "Muito educado" e "Bom papo".
Segundo o jornal Extra, até agora nenhuma mensagem faz alusão ao passado de Thiago como ator. A última novela dele foi Geração Brasil, em 2014, como o personagem Zac Virus. A primeira, em 2000, Thiago tinha 10 anos e viveu o filho de Leticia Spiller em "Esplendor".
Em seu perfil do Instagram, Thiago tem apenas publicadas três fotos, até a manhã desta quinta-feira (16), todas em preto e branco. Na última, ele aparece dentro de um carro, com óculos escuros, em uma selfie. É possível até ver o reflexo da câmera nas lentes.