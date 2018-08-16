Ex-ator mirim, Thiago de Los Reyes vira motorista de aplicativo

Thiago de Los Reyes na novela "Geração Brasil" Crédito: Matheus Cabral/Globo

O ator Thiago de Los Reyes Peixoto, de 28 anos, é um dos mais novos motoristas de aplicativo do Rio de Janeiro. Há mais ou menos um mês ele oferece seus serviços. No app, sua pontuação é alta, com avaliação de 4,85 estrelas (o máximo são 5) e entre os elogios mais recebidos pelo rapaz estão: "Excelente motorista", "Muito educado" e "Bom papo".

Segundo o jornal Extra, até agora nenhuma mensagem faz alusão ao passado de Thiago como ator. A última novela dele foi Geração Brasil, em 2014, como o personagem Zac Virus. A primeira, em 2000, Thiago tinha 10 anos e viveu o filho de Leticia Spiller em "Esplendor".





Letícia Spiller com Thiago de Los Reyes na novela "Esplendor" Crédito: Sérgio Cabral/Globo