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Ex-ator mirim, Thiago de Los Reyes vira motorista de aplicativo

A última novela dele foi 'Geração Brasil', em 2014

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 12:44
Thiago de Los Reyes na novela "Geração Brasil" Crédito: Matheus Cabral/Globo
O ator Thiago de Los Reyes Peixoto, de 28 anos, é um dos mais novos motoristas de aplicativo do Rio de Janeiro. Há mais ou menos um mês ele oferece seus serviços. No app, sua pontuação é alta, com avaliação de 4,85 estrelas (o máximo são 5) e entre os elogios mais recebidos pelo rapaz estão: "Excelente motorista", "Muito educado" e "Bom papo". 
Segundo o jornal Extra, até agora nenhuma mensagem faz alusão ao passado de Thiago como ator. A última novela dele foi Geração Brasil, em 2014, como o personagem Zac Virus. A primeira, em 2000, Thiago tinha 10 anos e viveu o filho de Leticia Spiller em "Esplendor".
 
Letícia Spiller com Thiago de Los Reyes na novela "Esplendor" Crédito: Sérgio Cabral/Globo
Em seu perfil do Instagram, Thiago tem apenas publicadas três fotos, até a manhã desta quinta-feira (16), todas em preto e branco. Na última, ele aparece dentro de um carro, com óculos escuros, em uma selfie. É possível até ver o reflexo da câmera nas lentes. 

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