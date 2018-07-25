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Ex-affair de DiCaprio fará cerimônia de encerramento do Miss Bumbum

Modelo é conhecida por sempre aparecer ao lado de um astro e já fincou relacionamento até com um sheik de Dubai, nos Emirados Árabes

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 16:29
Aline Martins, ex-affair de DiCaprio fará cerimônia de encerramento do Miss Bumbum 2018 Crédito: Divulgação/CO Assessoria
A contratada para fazer a cerimônia final do concurso Miss Bumbum será Aline Martins, 25 anos, modelo internacional que vive em Los Angeles e já teve affairs marcantes com duas celebridades, como o premiado ator Leonardo DiCaprio e o rapper Swae Lee, uma das estrelas do hip hop americano.
O objetivo do convite é mostrar um estereótipo diferente das concorrentes do Miss Bumbum 2018. Sempre esbelta, Aline chama atenção de diversos olheiros para estrear campanhas e realizar desfiles em passarelas do mundo inteiro.
> Ex-BBB Kaysar fará abertura de corrida do Miss Bumbum
Conhecida por aparecer com diversas estrelas de Hollywood, a modelo já fincou relacionamentos até com um sheik em Dubai. Sempre viajando a trabalho, a modelo é reconhecida no meio internacional.
Aline Martins, ex-affair de DiCaprio fará cerimônia de encerramento do Miss Bumbum 2018 Crédito: Divulgação/CO Assessoria

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