Ex-affair de DiCaprio fará cerimônia de encerramento do Miss Bumbum

A contratada para fazer a cerimônia final do concurso Miss Bumbum será Aline Martins, 25 anos, modelo internacional que vive em Los Angeles e já teve affairs marcantes com duas celebridades, como o premiado ator Leonardo DiCaprio e o rapper Swae Lee, uma das estrelas do hip hop americano.
O objetivo do convite é mostrar um estereótipo diferente das concorrentes do Miss Bumbum 2018. Sempre esbelta, Aline chama atenção de diversos olheiros para estrear campanhas e realizar desfiles em passarelas do mundo inteiro.
Conhecida por aparecer com diversas estrelas de Hollywood, a modelo já fincou relacionamentos até com um sheik em Dubai. Sempre viajando a trabalho, a modelo é reconhecida no meio internacional.