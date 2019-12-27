Evento com esotéricos ensina de simpatias a patuás no Centro de Vitória

2019 não foi um ano fácil e toda ajuda para que 2020 chegue com toda boa energia é válida. Patuá, tarô, runas, pular sete ondas... tudo vale na hora de garantir vibrações positivas para o ano que chega.
Se você é daqueles que gosta de tirar as dúvidas sobre o que 2020 pode trazer, o evento "Rezas, Benzeduras e Simpatias II" no Centro de Vitória, neste sábado (28), garante te ajudar. A promessa é de descobrir algumas previsões que devem acontecer no ano que vem. O encontro, que terá de lavagem simbólica da calçada até atendimentos personalizados com cartas, baralho cigano e oráculos, acontece a partir das 9h, no Stael Magesck Centro Artístico - conhecido como Casa da Stael.
O dia vai começar com as baianas da escola de samba Piedade lavando a calçada da Rua Sete com direito a água de cheiro e todo o ritual que envolve a celebração. "É a novidade deste ano. O evento ano passado começou já com outras atividades e essa lavagem vem para agradecermos pelo ano que tivemos", fala Stael Magesck, organizadora do evento e proprietária do espaço que o sediará.
Segundo ela, vão ter ainda rodas de conversa, palestras, aulas e atendimentos individuais (que terão preços cobrados à parte). Aliás, toda a atividade é gratuita, com exceção dessa programação personalizada e do atendimento com o astrólogo Yov Gláucio Costhae, que falará especificamente sobre previsões para 2020. "Ele é um dos mais conceituados do Brasil e pedimos uma contribuição simbólica para manutenção do espaço", justifica.
"Ano passado tivemos a participação de umas 50 pessoas e desta vez devemos ficar nessa base. A aceitação foi muito boa e acho que é papel nosso elevar esse ambiente de fala para fazer mais pessoas conhecerem outras culturas e crenças"
Após a celebração com as baianas, às 9h, o dia ainda terá roda de conversa com terapeuta holística, poetas, escritoras, bate-papo com bruxa taróloga, numerólogas e cigana.
PROGRAMAÇÃO
- 9h - Lavagem da Calçada e Benzimento
- 10h - Pilates com Cibele Sales (traga tapete de yoga ou canga)
- A partir das 10h - Consultas de Baralho Cigano e Oráculo de Delfos, Thetahealing, Oráculo da Deusa e Heiki (reservas e valores por meio do (27) 99787-3269)
- 11h - Roda de conversa "Florais Para Uma Vida Mais Leve" com a terapeuta holística Sidarah
- 13h - Roda de conversa "Benefícios das Ervas para Banhos e Chás" com a terapeuta Ana Amália Ottoni e as escritoras Erica Carneiro e Zeni Bannitz
- 15h - Roda de conversa "Nossa Arte, Antiga Religião" com a bruxa taróloga Sacer Diaguts
- 16h30 - Palestra "Numerologia - O Poder do Ano Pessoal" com a numeróloga Suely Bispo
- 19h - Palestra "Astrologia - Previsões 2020" com o astrólogo Yov Glaucio Costhae
SERVIÇO
- Rezas, Benzeduras e Simpatias II
- Local: Stael Magesck Centro Artístico (R. Sete, 263, Centro de Vitória)
- Data: 28 de dezembro de 2019 (sábado), a partir das 9h
- Ingressos: entrada franca
- Informações: (27) 99787-3269