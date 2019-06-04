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TELEVISÃO

Evaristo Costa e William Waack são contratados pela CNN Brasil

Jornalistas são os dois primeiros confirmados na equipe de apresentadores; Waack comandará um jornal diário enquanto Costa, de Londres, estará à frente de um programa que mescla jornalismo e entretenimento

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2019 às 12:14
27/07/2018 - Evaristo Costa fez post no Instagram comemorando o aniversário de um ano da sua saída da Glob Crédito: instagram/Evaristo Costa
A CNN Brasil, cujas atividades foram iniciadas recentemente no País, anunciou que os jornalistas William Waack e Evaristo Costa foram contratados para compor a equipe de apresentadores do canal.
> Evaristo Costa e Sonia Abrão protagonizam treta sobre fake news na web
Waack comandará um telejornal diário, no horário nobre da CNN Brasil. Segundo a empresa, o programa terá amplo espaço dedicado à cobertura das editorias de política, economia e internacional, áreas que são especialidades do jornalista, que também fará entrevistas e análises.
> Após vídeo polêmico, William Waack deixa a TV Globo
Já Evaristo Costa, que deixou a TV Globo em 2017, volta às telas no comando de um programa semanal, apresentado direto dos estúdios da emissora em Londres. O apresentador, que mora na Inglaterra há dois anos, estará à frente de uma revista eletrônica que vai mesclar jornalismo e entretenimento.
O jornalista William Waack Crédito: Divulgação
Trajetória dos jornalistas
Com 50 anos de carreira e ganhador de dois prêmios ESSO, William Waack trabalhou entre 1996 e 2017 na TV Globo, onde atuou como repórter, correspondente internacional e âncora de telejornais. Ele também trabalhou nas redações do Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, O Estado de S. Paulo, revista Veja e TV Cultura.
"É uma honra fazer parte desse projeto histórico para o jornalismo brasileiro. É também a realização de um sonho profissional: estar na maior empresa de notícias do mundo", afirma Waack.
> William Waack dá primeira entrevista na Record após demissão na Globo
Evaristo Costa, um dos apresentadores mais conhecidos do Brasil, trabalhou por 18 anos na TV Globo, onde atuou como repórter e apresentador. Considerado uma estrela do mundo da internet, ele também terá presença nas plataformas digitais da CNN Brasil.
> Evaristo Costa e padre Fábio ironizam Bettina, a jovem milionária
No Instagram, o apresentador comemorou o novo trabalho. "Eu no maior canal de notícias do mundo! Invejosos dirão que é montagem. Em breve, Evaristo Costa na CNN Brasil", escreveu na legenda de uma foto em que aparece na bancada de um jornal com o logo da emissora ao fundo.

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