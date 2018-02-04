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Evaristo Costa brinca com campanha da Globo

Ele também descartou a possibilidade de voltar a ser repórter de TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 22:35

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 22:35

Evaristo Costa Crédito: Reprodução/Instagram
Quem assiste à TV Globo com certa frequência já deve conhecer a campanha "Que Brasil você quer para o futuro?", na qual telespectadores devem enviar vídeos relatando seus desejos para a melhoria do País. Entretanto, as instruções para o vídeo são tão frequentes na programação da emissora que virou piada nas redes sociais.
Os apresentadores, jornalistas e artistas da emissora pedem para os telespectadores gravarem os vídeos "deitados, na horizontal", e até Evaristo Costa, ex-âncora do Jornal Hoje, fez uma brincadeira com a instrução.
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"Já entendi, gravar com o celular deitado", escreveu ele em seu Stories, e depois publicou um vídeo em que ele aparece deitado na cama. "Estou deitado", ironizou Evaristo, que está morando em Londres com a família.
FORA DO JORNALISMO?
Neste sábado, 3, Evaristo respondeu a um comentário de um fã no qual descarta voltar a ser repórter televisivo. "Vira correspondente em Londres, Evaristo. Você é um grande profissional", comentou o fã.
"Não tenho intenção de seguir na rotina e escalas massacrantes de repórter de TV", respondeu Evaristo.

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