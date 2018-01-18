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Evaristo Costa adere à brincadeira 'Que Tiro Foi Esse?'

Jornalista publicou o vídeo em suas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 15:23

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 15:23

A brincadeira Que Tiro Foi Esse?, que já foi feita por muitas personalidades brasileiras, chegou à terra do príncipe George. Evaristo Costa foi a nova pessoa a aderir a ela.
Evaristo postou um vídeo para mostrar como ele tira suas fotos. "Chegou a hora de revelar como faço minhas fotos. Primeiro gravo um vídeo e depois capturo o frame. É simples, observe", escreveu na legenda da publicação em seu Instagram. No vídeo, é possível ver o jornalista fazendo várias poses em frente à câmera.
O ex-apresentador do Jornal Hoje é conhecido por postar muitas brincadeiras nas redes sociais. Ele saiu da Globo em 2017 e se mudou para Cambridge, na Inglaterra, onde vive com a família.
No entanto, quando ele se aproximou da câmera, acabou escorregando e trombou com o equipamento, que foi ao chão. Para entrar na onda da brincadeira, acrescentou a música Que Tiro Foi Esse?, de Jojo Toddynho.
Muitos internautas e personalidades estão postando vídeos com a música de Jojo ao fundo. No refrão "Que tiro foi esse que tá um arraso?", eles se jogam no chão. A brincadeira viralizou e você pode conferir alguns dos melhores vídeos clicando aqui.

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