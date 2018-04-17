Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SAÚDE

Evandro Santo é levado a hospital após cair no banheiro e bater o rosto no box

Humorista agradeceu à equipe de um hospital na Vila Mariana, em São Paulo, pelo atendimento

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 20:43
Evandro Santo é levado a hospital após cair no banheiro e bater o rosto no box Crédito: Instagram/Evandro Santo
Evandro Santo levou um susto nessa segunda-feira, 16. Ele levou um tombo no banheiro e precisou levar ponto na região das sobrancelhas. O comediante postou uma imagem do machucado em seu Instagram.
"Levei um tombo e bati a cara no box do banheiro que me abriu um pedaço da sobrancelha. Mas até sábado ou quinta estarei melhor", contou Evandro. Ele ainda agradeceu à equipe de um hospital na Vila Mariana, em São Paulo, pelo atendimento.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Evandro ficou conhecido por ter integrado o elenco do programa Pânico como o personagem Christian Pior. Após o cancelamento do humorístico na Band, permaneceu na emissora como repórter do programa Melhor da Tarde, com apresentação de Catia Fonseca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados