Evandro Santo é levado a hospital após cair no banheiro e bater o rosto no box Crédito: Instagram/Evandro Santo

Evandro Santo levou um susto nessa segunda-feira, 16. Ele levou um tombo no banheiro e precisou levar ponto na região das sobrancelhas. O comediante postou uma imagem do machucado em seu Instagram.

"Levei um tombo e bati a cara no box do banheiro que me abriu um pedaço da sobrancelha. Mas até sábado ou quinta estarei melhor", contou Evandro. Ele ainda agradeceu à equipe de um hospital na Vila Mariana, em São Paulo, pelo atendimento.