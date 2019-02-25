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ENCONTRO COM FÁTIMA

Eva, conhecida por denunciar abusos do padrasto, emociona público na TV

Jovem relata que a força para denunciar veio da fraqueza e chorou durante o programa ao lado do namorado

Publicado em 

25 fev 2019 às 19:51

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 19:51

25/02/2019 - Eva Luana relata tortura e estupro cometidos pelo padrastro, no 'Encontro' Crédito: TV Globo
Eva Luana, que ficou conhecida no Instagram após denunciar seu padrasto por abusos sexuais, físicos e psicológicos, foi ao Encontro, de Fátima Bernardes, nesta segunda-feira, 25, após a repercussão nacional do caso.
A jovem conversou com os convidados do programa sobre o sofrimento que ela, sua mãe e a irmã passaram ao longo de oito anos, e confessou que denunciou não por ser corajosa, mas por sentir medo. O criminoso foi preso no dia 13 de fevereiro e nega as acusações.
"É difícil passar por isso e fingir para todo mundo. As pessoas não compreendiam e me achavam estranha. Às vezes, até metida. Eu me sentia uma fraca. A força veio da fraqueza", desabafou Eva, que foi perseguida pelo criminoso e forçada por ele a comer o próprio vômito.
O namorado, Mateus Casais, trabalhava com ela num Fórum em Camaçari, na Bahia, e disse que desconfiava das agressões antes mesmo de a parceira lhe contar. "Eu não tinha como perguntar, porque eu iria constrangê-la e criaria uma barreira. Então comecei a orar e ela me contou tudo no dia 19 de janeiro [deste ano]. Doía. Cada relato que ela me fez machucava em mim", relembrou ele, que encorajou Eva a denunciar o homem.
Fátima Bernardes destacou que não é só a vítima que pode denunciar crimes como o do padrasto de Eva, mas também qualquer pessoa que presenciar os abusos.
Vale ressaltar que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180. O serviço funciona 24h por dia durante toda a semana e garante o anonimato de quem denuncia abusos. Além disso, o canal disponibiliza informações sobre amparos jurídicos e os direitos do público feminino.

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