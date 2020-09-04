Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Eu era machista pra caramba e não percebia', conta Di Ferrero

Cantor faz parte da campanha 'Para e Pensa', que reflete sobre o sexismo

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 12:43
O cantor Di Ferrero na gravação do clipe
O cantor Di Ferrero na gravação do clipe "Onde a Gente Chegou" Crédito: Instagram/@diferrero
O cantor Di Ferrero falou sobre atitudes machistas que reconhece ter feito no passado em vídeo da campanha Para e Pensa, divulgada pela MTV no Brasil.
"Eu era machista pra caramba e não percebia. Eu falava a real para não iludir. dizia 'não vou ficar junto, só estou curtindo...' E a menina me perguntou: 'por que você está falando isso? Você acha que eu quero ficar junto?' Na hora, mudou uma chavinha na minha cabeça", contou.
Além de Di Ferrero, a ação também conta com nomes como Paulo Miklos, Cauê Moura, Fred, do canal Desimpedidos, Rômulo Delgado e Rafa Vieira e faz parte da campanha Para e Pensa - A Desigualdade de Gênero Também é Problema Seu, que conta com ações na TV e redes sociais.

Organizada pela MTV e pela Plan Internacional, a ideia é "reunir depoimentos de homens e mulheres que assumem a responsabilidade por comportamentos sexistas e se arrependem".
"O primeiro princípio é não atrapalhar. É parar de fazer piada, não menosprezar o esporte feminino. Conheço muitos homens que nunca assistiram a um jogo de futebol feminino e falam que é sem graça", comentou Fred, do Desimpedidos.
Rafa Vieira comentou: "Já fui transfóbico no passado, antes de ampliar minhas visões. Já cheguei a tecer elogios [como] 'nossa, mas você é linda, nem parece trans', como se a pessoa parecer trans fosse algo negativo."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados