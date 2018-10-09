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'Eu conheci a lenda', diz Will Smith após selfie com Pelé

O artista ainda não tinha conhecido o craque e registrou o momento em seu perfil no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 12:09

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 12:09

Will Smith encontrou Pelé no último sábado, 6, em um evento em Nova Déli, capital da Índia, para um evento sobre liderança da ONG Liberatum.
O ator afirmou ser fã do ex-jogador de futebol e ganhou uma camiseta autografada da seleção brasileira. "Para Will. Com amor, do seu amigo Pelé", escreveu o futebolista, com partes do texto em inglês.
Os dois tiveram uma conversa descontraída e tiraram fotos. "Eu encontrei o Pelé antes do jantar. Ele me disse que precisava fazer 25 embaixadas antes de comer. Podemos passar fome, mas pelo menos conheci a lenda antes", brincou em publicação no seu perfil do Instagram.

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