"Eu adoro trocar fraldas", diz Kylie Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner

As irmãs Kim, Khloé e Kylie, da família Kardashian-Jenner, acabaram se aproximando muito quando as três estavam grávidas ao mesmo tempo. Tanto é que Khloé chegou a acompanhar o parto da irmã mais nova, mas o gesto não ocorreu tão bem quanto se possa imaginar.

"Ela estava tão assustada que disse 'Ei, gente, vocês não deveriam jamais permitir que uma mulher grávida entre em uma sala de parto até que seja a vez dela'", contou Kim em entrevista com a caçula para o Evening Standard.

Kylie confirmou que seu parto assustou Khloé um pouco, mas falou que ela lhe ajudou a ficar tranquila naquele momento: "Ela é muito carinhosa, então me ajudou durante o processo todo. Todo mundo deveria ter uma Khloé ao lado na hora do parto".

A caçula deu à luz somente duas semanas depois de Kim. As duas disseram que suas filhas são melhores amigas e estão sempre juntas, o que torna inevitável fazer comparações entre o desenvolvimento de ambas.

"É louco como elas estão crescendo rápido porque a Chicago é somente duas semanas mais velha, mas é visível como ela está mais desenvolvida. Então, apenas duas semanas depois, Stormi cresce e faz as mesmas coisas que ela", falou Kylie.

Chicago é a terceira filha de Kim, mas Kylie, sua irmã menor, é mãe de primeira viagem. Por isso, ela lhe perguntou qual era, em sua opinião, a coisa mais surpreendente ao se tornar mãe.

"Você se torna menos egoísta. Eu adoro trocar fraldas, é muito satisfatório deixá-la limpa de novo. Não sei, a coisa toda É uma experiência incrível", disse.