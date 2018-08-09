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DESABAFO

'Estou solteira e vou ficar por muito tempo', diz Luciana Gimenez

A apresentadora comentou no Instagram que é hora de cuidar dos filhos

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:37
Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez usou o Stories de seu Instagram na madrugada da quinta-feira, 9, para falar sobre sua vida pessoal. Ela revelou que está feliz solteira cinco meses após se separar do empresário Marcelo de Carvalho, dono da emissora RedeTV!.
"Sabe que agora eu acho que eu decidi? Vou ficar solteira mesmo. Vou ficar solteira porque, na realidade, pensando bem, é o momento de cuidar dos filhos. E não tem nada assim tão legal que vale a pena sair de casa", disse a apresentadora, que tem dois filhos: Lucas, de 18 anos, fruto de um relacionamento com o cantor Mick Jagger, e Lorenzo, sete, que teve com o dono da RedeTV!.
No Superpop da noite anterior, na quarta-feira, 8, ela já havia comentado o assunto em entrevista com o jornalista Bruno Chateaubriand, que está solteiro após um casamento de 18 anos. "Estou solteira e vou ficar por muito tempo", comentou Luciana.

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